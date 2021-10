All together now, Seguendo una stella o Full metal jacket? La tv del 31 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 31 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in scena la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Tradimenti” e “Porte girevoli”.

Nel primo, Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In un istante tutte le bugie crollano ma non c’è però tempo per le spiegazioni per un’emergenza improvvisa all’interno dell’ospedale. Alberto intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia…

Nel secondo, l’arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Finchè Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Russia, Russia, Russia”: Callen viene arrestato perchè sospettato di essere una spia russa e di aver fatto saltare in aria un bombardiere russo. L’ammiraglio Kilbride prova a mettere ordine nell’intricata faccenda…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “World war Z”; su Rai4 alle 21.20 “Scary Stories to Tell in the Dark”; su La5 alle 21.05 “Seguendo una stella”; su Iris alle 20.55 “Full Metal Jacket” e su Italia2 alle 21.05 “IT”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, il 1° episodio di ‘Secrets of skin’, una miniserie BBC, dove il prof. Garrord studia l’organo più esteso del corpo: la pelle. A seguire, Francesco Zippel ci accompagna alla scoperta di una valle dal grande fascino, l’Elsa, dove molti hanno deciso di trasferirsi per immaginare un mondo diverso.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

