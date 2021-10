Alfaparf Group gestirà digitalmente l’intero ciclo di pagamento delle fatture con Crédit Agricole - BergamoNews

Bergamo. Crédit Agricole Italia, in collaborazione con Findynamic, ha messo a disposizione di Alfaparf Group l’innovativa piattaforma di Dynamic Discounting che consente di gestire digitalmente l’intero ciclo di pagamento delle fatture, ottimizzando la gestione del circolante.

La piattaforma sviluppata da Findynamic, azienda leader in Italia di soluzioni tecnologiche di Supply Chain Finance per le aziende, rappresenta una soluzione innovativa di gestione del capitale circolante in cui l’azienda cliente mette a disposizione la propria liquidità per il saldo anticipato delle fatture ai propri fornitori.

L’obiettivo è quello di generare un beneficio per tutti gli attori appartenenti ad una filiera, rafforzando la relazione cliente-fornitore e favorendo una crescita virtuosa, attraverso un programma certificato di sostenibilità finanziaria per tutto il settore.

Le soluzioni di filiera costituiscono un approccio innovativo e responsabile permettendo di rivoluzionare i rapporti tra aziende e fornitori, restituendo fiducia e solidità lungo l’intera catena del valore. Una visione, questa, in continuità con i valori di Crédit Agricole Italia, gruppo da sempre attento alle esigenze dei territori e alle tematiche legate alla sostenibilità.

Alfaparf Group è una multinazionale che opera nel settore cosmetico e, per dimensioni, è la prima azienda a capitale interamente italiano nell’industria mondiale della cosmesi professionale. Alfaparf ricerca e sviluppa prodotti, servizi e tecnologie per la cura dei capelli e della pelle. Il gruppo, attraverso la holding APG S.p.A., è operativo in forma diretta con 27 filiali in Europa/Asia/Oceania/America ed in forma indiretta, con distributori terzi, in più di 100 Paesi. L’attività di produzione viene svolta nei 5 stabilimenti produttivi con sede in Italia, Brasile, Argentina, Messico e Venezuela. Dal 2018 Alfaparf Group ha intrapreso un percorso di Sostenibilità, impegnandosi a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente legati sia al prodotto sia al ciclo produttivo ed attivando una serie di progetti ed iniziative di sostenibilità in campo economico e sociale, finalizzate a generare impatti positivi sui collaboratori, sulle comunità locali, sui clienti e sui fornitori.

Crédit Agricole Italia ha vinto con il progetto “Impatto Impresa” il Premio Abi 2021 per la categoria “Innovazione per gli Ecosistemi”. Il Gruppo condivide dunque con Alfaparf Group la mission di esercitare una maggiore consapevolezza sul contesto sociale e ambientale in cui svolge la propria attività, con l’obiettivo di creare valore di lungo periodo per le imprese, le persone ed i territori.

Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.200 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a oltre 78 Mld di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria). www.credit-agricole.it

Alfaparf Group

