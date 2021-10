Questa Dea non muore mai: De Roon agguanta il pari al 94' - BergamoNews

Bergamo. Alla fine, è il risultato più giusto. L’Atalanta agguanta il pari all’ultimo respiro. Lo fa al 94′ con la zampata di un infinito De Roon, capace di raddrizzare una gara che sembrava ormai persa.

Al Gewiss Stadium termina 2-2. Una gara dalle mille emozioni, come Atalanta e Lazio ci hanno spesso abituato negli ultimi anni.

I bergamaschi salgono così a 19 punti in classifica, conservando il quinto posto e un punto di vantaggio proprio sui biancocelesti.

Al vantaggio di Pedro (18′) ha risposto all’ultimo secondo del primo tempo Zapata con un destro violentissimo da posizione defilata.

La gara è rimasta in equilibrio fino al 74′, quando Immobile, sfruttando l’assist del croato Basic (e un errore dello stesso De Roon) ha freddato Musso col piattone e fatto calare il gelo sullo Stadium. Ma l’Atalanta non è mai doma e allo scadere, sempre il centrocampista olandese ha trovato l’angolino giusto dal limite dell’area piccola: un destro in diagonale imparabile per Reina che ha regalato ai tifosi la gioia del pareggio.

Sei punti in 6 partite casalinghe – va detto – non sono granché. Ma alla fine l’Atalanta resta lì, dove deve restare: in piena corsa per un posto in Champions. E a proposito di Champions… ora testa al Manchester.

