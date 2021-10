Ponte di Ognissanti all’insegna del tempo grigio e instabile - BergamoNews

Un lungo ponte ci porta dentro il mese di novembre. Sotto quale cielo lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Ponte di Ognissanti all’insegna di un tempo grigio e instabile sulla Lombardia, a causa di una profonda depressione nord atlantica centrata sul Regno Unito che trasporta umide correnti occidentali verso l’Europa. A seguire, dopo una breve fase stabile, è probabile un nuovo passaggio perturbato verso metà della prossima settimana accompagnato da un generale calo termico.

Sabato 30 ottobre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso sui settori occidentali, parzialmente nuvoloso altrove con qualche nebbia sulle pianure in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio tendenza a cielo molto nuvoloso ovunque con deboli piogge sparse sui settori occidentali in spostamento verso est. In serata cielo nuvoloso con qualche piovasco o pioviggine sparsa ed intermittente.

Temperature: Minime in aumento (5/9°C), massime in calo (12/16°C).

Domenica 31 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque salvo qualche temporanea schiarita in mattinata su Alpi e Prealpi orientali.

In mattinata deboli piovaschi sparsi ed intermittenti sui settori centro-occidentali, tra pomeriggio e sera deboli piogge sparse possibili su tutti i settori.

Temperature: Minime in aumento (9/11°C), massime in lieve calo (11/14°C, valori superiori sulla pianura orientale).

Lunedì 1 novembre 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni diffuse, di intensità debole o moderata, possibili su tutti i settori e in graduale spostamento verso est nel corso della giornata. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni su ovest regione a partire dal tardo pomeriggio. Quota neve intorno a 2000/2200 metri in graduale abbassamento sulle Alpi dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime stazionarie (10/12°C), massime stazionarie (12/14°C).

© Riproduzione riservata

