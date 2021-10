Partita di Champions: aumentano le limitazioni di vendita degli alcolici - BergamoNews

Bergamo. In occasione della partita di Champions League Atalanta-Manchester United in programma martedì sera, 2 novembre, di concerto con la Questura di Bergamo, il Comune di Bergamo, anche in relazione ad alcune informative giunte da Manchester, ha disposto di estendere in via prudenziale il perimetro e l’orario delle limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche già previste per le partite al Gewiss Stadium, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio artistico cittadino.

In particolare, dalle ore 08.00 di martedì 2 novembre alle ore 06.00 di mercoledì 3 novembre 2021

– è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine;

– è fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro e in lattine.

Fino alle ore 15.00 del giorno 2 novembre nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, è comunque consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate.

L’area interessata dall’ordinanza è quella compresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze:

– Circonvallazione Fabriciano;

– Via Tremana, tratto compreso fra la Circonvallazione Fabriciano e Viale Giulio Cesare;

– Piazza Pacati;

– Viale Giulio Cesare, tratto compreso fra Via Buttaro e Via Tremana;

– Circonvallazione Plorzano;

– Via delle Valli;

– Circonvallazione Mugazzone;

– Circonvallazione Paltriniano;

– Via S. Bernardino, dall’intersezione con la Circonvallazione Paltriniano a Largo Tironi;

– Via Carducci;

– Via Salvo d’Acquisto;

– Via Corpo Italiano di Liberazione;

– Via XXIV Maggio;

– Via Statuto, tratto compreso fra le vie XXIV Maggio e Santa Lucia;

– Via Santa Lucia;

– Via Rosmini;

– Largo Adua;

– Centro storico di Città Alta (area ricompresa nel perimetro delle Mura Venete), ivi comprese le vie Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno, Largo di Porta S. Alessandro;

– Via Maironi da Ponte;

– Via Ruggeri da Stabello, tratto compreso fra l’intersezione con la via Maironi da Ponte e la Circonvallazione Fabriciano.

