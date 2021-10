Oltre 440 km di cavi e 2mila adattatori fuori legge, maxi sequestro delle Gdf di Bergamo e Monza - BergamoNews

Migliaia di prodotti elettrici non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bergamo e Monza, a seguito dell’intensificazione dei controlli per contrastare l’importazione e la vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

L’attività ha interessato quattro società gestite da cittadini di etnia cinese, tutte ubicate nello stesso stabile industriale in Brianza, destinato per 10.000 metri quadrati a magazzino centralizzato.

All’esito delle investigazioni e dell’esame documentale, le Fiamme Gialle hanno scoperto stoccate in magazzino oltre 3.700 bobine per 444.000 metri complessivi di cavo elettrico (in grado di coprire ad esempio una distanza tra Milano e Trieste) e circa 2.000 apparecchi (catalogati come adattatori elettrici) privi della marchiatura “CE” e della dichiarazione di conformità “UE”, accertandone la detenzione per l’immissione sul mercato, anche attraverso la Grande Distribuzione Organizzata.

L’individuazione dell’intero stock di materiale elettrico non conforme – potenzialmente pericoloso per la salute e l’incolumità dei cittadini e quindi sequestrato in via amministrativa – ha consentito l’applicazione di norme sanzionatorie di cospicua entità, con contestuale segnalazione dei rappresentanti legali delle società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.

“L’azione di servizio rientra nell’ormai consolidato ampio piano di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale programmato dalla Guardia di Finanza – spiegano dai comandi di Bergamo e Monza – a testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai Reparti del Corpo a tutela dei consumatori e di un mercato sano e competitivo”.

