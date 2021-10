Nuova sfida tra "Ballando con le stelle" e "Tu si que vales": la tv del 30 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 30 ottobre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Tu si que vales”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. La S.W.A.T. deve salvare la vita ad un pentito di mafia che deve testimoniare contro la famiglia per cui lavorava. Intanto, Hondo si trova di fronte ad un bivio che coinvolge direttamente Darryl…

Su RaiTre alle 21.45 spazio a “Indovina chi viene a cena”. L’inchiesta mostra il legame tra i traffici internazionali dei rifiuti e il traffico di animali selvatici (incredibilmente ancora commerciati nonostante gli scienziati abbiano chiesto di bloccarli per evitare altre pandemie causate da virus di origine animale come il covid19). Il comun denominatore è il crimine contro l’ambiente, sempre più diffuso perché a fronte di notevoli guadagni il rischio di finire nella maglie della giustizia è remoto. Proprio un’inchiesta del programma di 4 anni fa ha attivato l’indagine di un procura che ha scoperto così un “traffico” di liquami umani sversati sui campi di frumento, mais e riso in Lombardia. Difficile scoprirlo grazie ai blandi sistemi di controllo, ma alla fine.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – Vivi e lascia morire”; su Rai4 alle 21.20 “Infamous – Belli e dannati”; su Iris alle 20.55 “L’uomo di neve”; e su Italia2 alle 21.10 “L’esorcista – Versione integrale”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Einstein and me”. Gabriella Greison è una fisica nucleare e una scrittrice. Pubblica romanzi che spesso diventano monologhi teatrali, come in questo caso: Einstein e io, edito da Salani nel 2018, è diventato uno spettacolo nel quale la Greison veste i panni di Mileva Maric, fisica e prima moglie di Albert Einstein.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “I Simpson”; su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Il circo dei mostri”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!