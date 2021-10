Gasperini: "In questo momento non possiamo fare più di così" - BergamoNews

Al termine del pareggio agguantato a tempo quasi scaduto da De Roon contro la Lazio ha parlato del match il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “In questo momento noi possiamo fare questo, e lo abbiamo fatto molto bene. Siamo stati bravi a giocare questa gara fino alla fine, dopo un primo tempo molto buono. Devo dire che avevamo di fronte una grande Lazio. Lo spirito di questo gruppo è importante, possiamo dire la nostra anche in questo campionato”

Sul doppio svantaggio si è espresso così: “Spesso dobbiamo rincorrere. Mentre quando riusciamo ad andare in vantaggio riusciamo a gestire. Abbiamo concetti giusti, siamo lucidi ma poco precisi”

Sulla mentalità della sua Atalanta: “Giochiamo sempre per cercare di vincere ogni sfida, se poi arriva il pareggio va bene. Abbiamo perso precisione e capacità di recuperare certi palloni nella ripresa e siamo andati un po’ in difficoltà, poi l’abbiamo comunque ripresa grazie a questa voglia di non darsi mai per vinti”.

