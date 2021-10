Atalanta-Lazio: la tradizione vuole una sfida per la Champions ricca di gol e spettacolo - BergamoNews

Bergamo. Quando si parla di partite “sentite” dentro e fuori dal campo, si pensa a sfide come Atalanta–Lazio. In un sabato pomeriggio di fine ottobre, al Gewiss Stadium si affrontano due piazze calde con un obiettivo in comune: centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Bergamo e Roma: due realtà completamente diverse, ma accomunate nel mondo del pallone dalla folle e viscerale passione dei tifosi per le proprie squadre. Nei precedenti in terra bergamasca è la Dea a vantare una tradizione favorevole: in 53 scontri diretti ha trionfato in 22 occasioni. Altrettanti i pareggi, appena nove i successi dei capitolini.

Nell’ultimo confronto i biancocelesti hanno vinto 3-1 a Bergamo grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi, mentre nella stagione precedente – giugno del 2020 – i ragazzi di Gasperini avevano esultato dopo una clamorosa rimonta 3-2. Al doppio vantaggio iniziale degli ospiti con l’autogol di De Roon e il sigillo di Milinkovic Savic, avevano risposto Gosens, Malinovskyi e Palomino.

Lazio e Atalanta si sono contese anche la finale di Coppa Italia dell’Olimpico nel 2019. Una partita che si è trascinata dietro molte polemiche per l’arbitraggio (discutibile) di Luca Banti.

Per dimenticare il passato e dare continuità alle vittorie centrate nel turno infrasettimanale, le due squadre promettono uno spettacolo ricco di gol, come ci hanno abituato negli ultimi precedenti.

Gasp, ancora in emergenza per i tanti indisponibili, schiererà Musso tra i pali, davanti all’argentino dovrebbe tornare dal primo minuto Demiral che sostituirà lo squalificato Palomino a fianco di De Roon e Lovato. Confermata la linea dei quattro centrocampisti con Maehle, Freuler, Koopmeiners e Zappacosta. Sulla trequarti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Ilicic , vicino a Pasalic, per supportare Zapata.

Sarri invece proverà il colpaccio al Gewiss Stadium con Reina in porta, i terzini dovrebbero essere Marusic e Hysaj, con Acerbi e l’acciaccato Luiz Felipe che dovrebbe stringere i denti. Sulla mediana Leiva agirà da perno centrale accompagnato dalle mezzali Milinkovic Savic e Basic. Tridente offensivo affidato alle qualità di Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

