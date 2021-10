Vende smartphone, auto e case sul web, poi sparisce coi soldi: arrestato a Seriate - BergamoNews

Seriate. Il suo modus operandi era diventato sempre più collaudato: dopo avere messo in vendita sul web smartphone, auto, ma anche case in affitto, e aver raggirato l’ignaro acquirente, spariva con parte del profitto della truffa.

Giovedì pomeriggio, 29 ottobre, i carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione nei confronti di uomo di 50 anni per truffe commesse sul web mediante finti annunci di vendita. Per i reati contestati, commessi dal 2015 al 2018, dovrà scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione.

