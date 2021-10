Torna Treciak, la rassegna cinematografica proposta dai giovani - BergamoNews

Treviolo. Dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni a causa del Covid, torna TreCiak, uno degli appuntamenti culturali più amati dai treviolesi.

La Consulta Giovani nelle scorse settimane si è infatti messa al lavoro per organizzare la rassegna cinematografica, giunta alla sua quinta edizione, dedicata a tutta la popolazione, sia agli adulti che ai bambini.

Il cineteatro di Albegno di Treviolo tornerà quindi a riempirsi, sempre nel rispetto delle disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria: per assistere alle proiezioni non servirà la prenotazione ma sarà necessario presentare il Green pass.

I cinque titoli scelti per l’edizione 2021 mirano a coinvolgere soprattutto i bambini e i ragazzi con le loro famiglie, le fasce maggiormente colpite dalle limitazioni dovute alla pandemia.

L’ingresso è gratuito e le serate sono finanziate in parte dall’Amministrazione comunale, in parte dalla stessa Consulta, che ogni anno si mette alla ricerca di sponsor per poter organizzare questa iniziativa ormai attesa da tutti i treviolesi. Anche la parrocchia di Albegno partecipa alla rassegna mettendo a disposizione il cineteatro.

Si parte giovedì 4 novembre, alle 20.45, con una commedia dedicata alle famiglie e ai ragazzi: Jojo Rabbit, ambientata nella Germania nazista con protagonista un bambino di 10 anni; sabato 13 novembre alle 16 verrà proiettato il classico Toy Story mentre domenica 28 novembre, alle 16 il film d’animazione Dragon Trainer. Le date da segnare a dicembre sono il 2 alle 20.45, con la proiezione di Steve Jobs, il film tratto dalla biografia autorizzata del fondatore della Apple e sabato 11 sempre alle 20.45, il film del Re Leone che chiuderà il ciclo di appuntamenti cinematografici del 2021.

Martina Locatelli, assessore alle Politiche Giovanili, ha da sempre incentivato l’organizzazione della rassegna: “Quest’anno TreCiack assume un significato ancora più importante, visto il momento storico in cui ci troviamo. Tornare al cinema, insieme agli amici o alla propria famiglia, dopo tanti mesi chiusi in casa è un’esperienza liberatoria che ci fa sperare nella ripresa, nel ritorno alla normalità. E’ un incontro culturale di forte importanza e i cittadini partecipano sempre volentieri. Ormai è un appuntamento atteso dalla cittadinanza, anche perché trascorrere una serata o una domenica pomeriggio al cinema, gratuitamente, è sempre piacevole. Ringrazio i ragazzi della Consulta Giovani che ogni anno si impegnano per rendere possibile questa iniziativa”.

Beatrice Pagani della Consulta, spiega: “Siamo contenti di poter riprendere TreCiack uno degli eventi di punta dell’attività della Consulta. Tornare ad incontrarsi, alla condivisione e allo stare insieme ci fa guardare al futuro con ottimismo e siamo pronti per coinvolgere i giovani treviolesi e tutta la popolazione con nuovi eventi e iniziative. Per quanto riguarda TreCiak quest’anno abbiamo cercato di selezionare film adatti ad un pubblico vasto, che potessero essere graditi da un’ampia fascia di spettatori, proprio perché riteniamo che tutti abbiano bisogno di tornare ad uscire e divertirsi”.

La locandina della rassegna e tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Treviolo e sull’app Treviolo Smart.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO

