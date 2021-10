Scuola di Monterosso: un'altra classe in quarantena, ora sono sette - BergamoNews

Bergamo. Si aggiunge una nuova classe alle cinque che sono già in quarantena nella scuola di Monterosso.

Il focolaio di coronavirus sembra non dare tregua e il numero di bambini positivi aumenta. Fortunatamente sono quasi tutti asintomatici o con una lieve sindrome influenzale.

Nella mattina di venerdì gli alunni di una classe prima della Papa Giovanni sono entrati regolarmente a scuola al suono della campanella ma, intorno alle 10.30, le famiglie sono state avvisate telefonicamente di andare a ritirare i loro figli: un piccolo era risultato positivo e per la classe era quindi scattata la quarantena.

La situazione attuale è di sei classi della primaria in isolamento e una della materna Monterosso.

“Siamo preoccupati nella misura in cui c’è stata una certa morbidezza nel seguire le regole, sicuramente non da parte della scuola – dichiara Barbara Mazzoleni, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Camozzi -. Ats ha confermato che i contagi sono avvenuti in ambito familiare, noi siamo molto scrupolosi nell’applicare le disposizioni. Ora è in corso un’attività di screening in tutta la scuola: i quattro giorni di vacanza che ci aspettano saranno utili per la gestione di questa emergenza”.

E il corpo docente? “Fortunatamente non c’è nessun contagiato tra gli insegnanti, stiamo tutti bene”, conferma la dirigente.

Sulla vicenda interviene anche Niccolò Carretta, consigliere regionale del Gruppo Misto e membro della commissione Sanità: “Suggerisco un monitoraggio più costante in quella scuola e anche in altre, attraverso lo screening con i tamponi salivari, autorizzati dalla Regione Lombardia. Il tracciamento degli under 12, che non si possono ancora vaccinare, devono essere fatti di default per evitare situazioni come quella che si è verificata alla scuola di Monterosso. Dobbiamo evitare di abbassare la guardia, tenendo uno sguardo su tutte le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. I tamponi salivari dovevano essere fatti già da inizio anno. Invito quindi Ats ad iniziare un potenziamento del tracciamento”.

