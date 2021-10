Ranzanico, in casa 10 chili di marijuana e 13mila euro: arrestati padre e figlio - BergamoNews

Ranzanico. Oltre dieci chili di marijuana conservati in vasetti di vetro, tre piante alte un metro e mezzo e 13mila euro in contanti: è quanto i carabinieri hanno trovato a casa di padre e figlio residenti a Ranzanico, entrambi finiti in manette.

L’operazione condotta dai militari della stazione di Casazza è scattata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre: i due, 57 e 23 anni, italiani e incensurati, nella vita sono rispettivamente un ambulante di articoli casalinghi e un operatore agricolo, ma fuori dall’ambito lavorativo si erano creati un passatempo remunerativo.

In casa i carabinieri hanno trovato tre piante altre oltre 150 centimetri e più di dieci chili di stupefacente già raccolto e conservato all’interno di circa 90 vasetti di vetro, solitamente utilizzati per le conserve alimentari o le marmellate. Scovati anche 13mila euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Per i due è scattato l’arresto: l’Autorità Giudiziaria ha disposto il rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata di venerdì.

