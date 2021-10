La società di Zuckerberg ora si chiama Meta, ma Facebook e Instagram non cambiano nome - BergamoNews

È ufficiale: l’azienda Facebook d’ora in avanti si chiamerà Meta, in greco “oltre”.

Mark Zuckerberg nella conferenza stampa annuale ha inaugurato una nuova fase dell’azienda nata nell’ormai lontano 2004.

“Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società” ha detto il fondatore.

La società si chiamerà Meta, ma i nomi delle app che costruisce, Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, rimarranno gli stessi.

Un cambiamento più finanziario e commerciale che pratico, ma considerato fondamentale per comunicare la nuova identità della sua creatura.

Non sarà più il nome dello storico social network a rappresentare la società di Mark Zuckerberg, bensì un nome più generale, simbolo di una realtà commerciale più eterogenea e meno legata alla piattaforma celebre in tutto il mondo.

Facebook sarà scambiata a Wall Street con il nuovo ticker ‘MVRS’ dall’1 dicembre. Il nuovo ticker riflette il cambio di nome della società in Meta per riflettere il ruolo centrale del cosiddetto metaverso, “un luogo dove giocheremo e ci connetteremo in 3D”, ha spiegato Zuckerberg.

Subito dopo l’annuncio, in Borsa i titoli del social media sono già saliti del 2,9%.

Nel 2015 era accaduta la stessa cosa con Google: la società aveva raccolto tutti i suoi servizi e le sue attività nella holding Alphabet ridefinendo così i suoi confini.

Anche l’intervento di Zuckerberg su Facebook si mostra come una ridefinizione del nome dell’azienda madre più che un intervento pratico sui singoli servizi.

