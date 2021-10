Il bergamasco Marco Razzitti: "Torno in tv e presto pubblicherò nuove canzoni" - BergamoNews

Nuova esperienza televisiva per il bergamasco Marco Razzitti, già protagonista del programma Take me out su Real Time. Il giovane, originario di Costa Volpino, parteciperà a Undressed, visibile sul Nove e su Discovery+, piattaforma streaming di Discovery.

In ogni puntata due protagonisti, di qualunque orientamento sessuale e single, entrano in una stanza buia con al centro un letto illuminato e di fronte un grande schermo che trasmette immagini e video. L’obiettivo è di capire, in mezz’ora, se le due persone sono compatibili. Non appena arrivati i due si stringono la mano e poi parte il conteggio dei 30 minuti, a un certo punto devono prima spogliarsi a vicenda, poi mettersi sul letto per parlare e conoscersi, ed in seguito eseguire delle istruzioni e richieste che appaiono sullo schermo. Al termine, i due dovranno scegliere se approfondire la loro conoscenza oppure lasciarsi, mediante la scelta di un “SI” o un “NO”: se entrambi scelgono la risposta “SI” saranno lasciati soli, in ogni altro caso i due si rivestiranno e se ne andranno.

Illustrando com’è nata la sua partecipazione al programma, Marco spiega: “La scorsa estate ho preso parte ai casting, alla presenza degli autori e della produzione. Quando li ho incontrati mi sono presentato e ho raccontato un po’ di me, delle mie passioni e delle principali esperienze che ho avuto finora nella mia vita: mi hanno ascoltato con particolare interesse e a distanza di poco tempo mi hanno comunicato di avermi scelto. Mi ha fatto molto piacere e sono stato contento di aver partecipato alla trasmissione: è stato molto bello”.

Ma non è tutto. Presto rivedremo Marco in tv, considerando che è stato già contattato da altri programmi televisivi e a breve ci saranno novità.

Oltre al piccolo schermo, il giovane bergamasco è appassionato di musica e nelle prossime settimane uscirà il suo nuovo progetto musicale. Si tratta del suo secondo singolo, una canzone in stile pop/punk. “Si intitola ‘Nicotina’ – anticipa Marco – ed è un brano molto intimo, a tratti passionale e a tratti autobiografico: contiene riferimenti a cose che mi sono accadute. È una canzone che sa di poesia dove tutto viene raccontato in modo crudo e semplice come sono io… Possiamo dire senz’altro che sia un testo molto introspettivo”.

“È un brano malinconico e passionale, racconta di una relazione che per colpa mia non prosegue, poi prendo coscienza che volevo che quella relazione continuasse ma alla fine questo non avviene”.

Testo e melodia sono di Marco Razzitti e il progetto è una co-produzione con il cantautore e produttore Daniele Azzena, che si è fatto conoscere dal pubblico durante le audizioni del talent X Factor.

Guardando al prossimo futuro, Razzitti conclude: “Nei mesi scorsi ho lavorato a diversi singoli di prossima uscita. Fra questi spicca un brano molto intenso, che ho scritto nel marzo 2020 durante la pandemia da Covid-19. Anche sul fronte artistico, dunque, presto ci saranno tante novità”.

