Falcone, Le Iene, Quarto grado o 12 Rounds? La tv del 29 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 29 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Maschio o femmina?”: Shaun non accetta che Lea voglia essere affiancata da una doula durante il parto e cerca di convincerla in tutti i modi che l’unica persona di – cui avrà bisogno sarà lui…

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai”. La lotta alle mafie nei trent’anni della DIA, l’FBI italiana nell’idea originaria di Giovanni Falcone, che il giudice progetta un anno prima della sua morte. La storia mai conosciuta degli investigatori che uniscono forze e competenze differenti. Sono giovani. Vengono da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Catturano latitanti, fanno centinaia di arresti, aggrediscono i patrimoni delle mafie restando sempre nell’ombra.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.10 andrà in onda “Le Iene show”.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “12 Rounds”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Una blogger in cucina”; su Iris alle 20.55 “Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan”; e su Italia2 alle 21.10 “Auguri per la tua morte”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art night – Diamoci alla macchia: Patrioti e anticonformisti”. Chi erano i Macchiaioli, il movimento artistico che ha sfidato l’accademismo italiano di – metà Ottocento, anticipando persino l’Impressionismo francese. A seguire, “Sorolla”: Il pittore Joaquín Sorolla consolida uno stile tutto suo che gli diede una grande popolarità all’estero.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

