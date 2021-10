Educazione civica? Ad insegnarla ci pensa Fido - BergamoNews

Bergamo. Se come diceva Aristotele, “l’uomo è un animale sociale”, cosa accade se a insegnare le regole della socialità sono proprio gli animali? I cani, per l’esattezza? È la scommessa lanciata da iSchool Middle, la scuola media di iSchool, che venerdì 29 ottobre ha inaugurato “Io mi Fido”, un progetto di educazione civica organizzato in collaborazione con il Centro Cinotecnico Doghaus di Carvico.

Un’esperienza unica che risponde all’esigenza di identificare nuove tipologie di formazione, esperienziali, dirette e coinvolgenti, che rendano gli studenti parte attiva della società. Una filosofia che fa parte da sempre del DNA di iSchool e che ora si rinnova ulteriormente con “Io mi Fido”. Il progetto formativo nasce, infatti, proprio per insegnare alle ragazze e ai ragazzi i principi dell’educazione civica, a partire dalla valorizzazione del rapporto tra uomini e cani. Una relazione nella quale il rispetto reciproco, la conoscenza dei bisogni primari e la comunicazione giocano un ruolo fondamentale.

In particolare, il progetto lavora su due aspetti: la responsabilità e la custodia. La prima, più operativa, fa riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, la seconda invece sottolinea quanto il benessere degli altri dipenda dalle azioni di ogni singola persona. Gli studenti avranno quindi modo di sperimentare quanto sia importante assumersi delle responsabilità, collaborare e verificare la ricaduta delle proprie azioni.

Il corso è stato avviato con il coinvolgimento di Simone Caccia, educatore cinofilo e Alex Donizetti, consulente alimentare professionista ed educatore cinofilo, e due cani, un Golden Retriever e un Bovaro del Bernese. Tanti gli argomenti che saranno affrontati: dal ruolo del cane come animale sociale ai principi base della sua alimentazione, passando per le regole d’oro della relazione empatica all’educazione cinofila e al supporto nelle attività di ricerca con le forze dell’ordine e la Protezione Civile. Inoltre, nella seconda parte dell’anno, si scoprirà il Mantrailing, attività di ricerca impiegata di solito dalle Unità Cinofile per individuare persone smarrite, divenuta a tutti gli effetti anche una disciplina sportiva basata sulle capacità di interazione uomo-cane. Gli incontri del secondo quadrimestre, infatti, saranno dedicati a esercizi di avvicinamento a questa disciplina con gli educatori cinofili e gli istruttori, con prove tecniche sul campo.

“Il principio da cui siamo partiti è che se ti abitui a essere responsabile e rispettoso nei confronti di un cane, sarai portato a esserlo anche nella vita sociale in generale. Per questo abbiamo voluto al nostro fianco professionisti che sapranno guidarci in questa esperienza, insegnandoci principi teorici e comportamenti pratici. Sarà molto emozionante fare esperienza diretta con gli amici a quattro zampe, rendendo così molto concreto il significato di “senso civico” anticipa Cristian Cattaneo, professore di iSchool Middle e ideatore del progetto.

Educazione civica? Ad insegnarla ci pensa Fido

“Quando iSchool ci ha chiesto di partecipare a questo progetto siamo stati fin da subito entusiasti. Con il nostro lavoro, ogni giorno, impariamo tantissimo dai cani e siamo felici di poter trasmettere questo stesso insegnamento alle nuove generazioni, dando loro una maggiore consapevolezza non solo sul ruolo degli animali, ma più in generale sul prendersi cura di una comunità, delle sue parti più deboli e più bisognose di inclusione. Ringraziamo iSchool per la visione e non vediamo l’ora di metterci all’opera” commenta Simone Caccia, di Doghaus.

