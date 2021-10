Boltiere: prende forma un nuovo ITS dedicato alle tecnologie per il made in Italy - BergamoNews

Boltiere. Durante la settimana, il Sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini ha ricevuto comunicazione da parte del Centro Studi Superiore – Istituti Tecnici Paritari Leonardo da Vinci dell’approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto ITS nuove tecnologie per il made in Italy – Leonardo Accademy.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo, come viene anche specificato nella lettera pervenuta al Sindaco Palazzini, è stato possibile grazie alla presenza nella realtà boltierese della rete dei soci fondatori, che ha dato forte impulso all’intera iniziativa e congiuntamente al notevole interessamento dell’assessorato alla cultura di Boltiere.

Il progetto, approvato da Regione Lombardia, permetterà di poter attivare tre distinti percorsi formativi superiori. Gli spazi nei quali verranno erogati i percorsi sono quelli di SBS Side By Side, che si trova nell’area dell’ex Hydrofit a sud di Boltiere.

Con questo nuovo percorso formativo, Boltiere si dota così anche di una scuola superiore, andando a soddisfare la domanda presente anche nei paesi limitrofi.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

