Ancora imbattuta l'Atalanta da trasferta: i motivi delle difficoltà al Gewiss Stadium - BergamoNews

Finora il cammino dell’Atalanta in campionato è stato ricco di alti e bassi. Si è passati da prestazioni più che positive che hanno portato vari successi ad alcune cadute inaspettate come quella in casa contro la Fiorentina. Nel complesso però il bilancio dei risultati ottenuti dalla squadra di Gasperini è soddisfacente per puntare a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Rispetto allo scorso anno la Dea occupa la quinta posizione (nella passata stagione era ferma alla nona piazza) e ha tre punti in più in classifica (diciotto contro quindici). Il dato più curioso riguarda lo straordinario percorso dei nerazzurri lontano dal Gewiss Stadium da agosto a oggi.

In trasferta i bergamaschi hanno collezionato quattro successi e un pareggio contro avversari di modesto valore, va detto. Il 2-1 dell’Olimpico ai danni del Torino aveva bagnato l’esordio, dopodiché la rete di Zapata aveva regolato di misura la Salernitana. Successivamente gli orobici non sono andati oltre il pareggio 2-2 a San Siro contro l’Inter, prima di inanellare un serie di due successi consecutivi con Empoli (4-1) e Sampdoria (3-1).

Nel campionato 2020-2021, dopo dieci giornate, Toloi e compagni avevano messo in fila tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Su tutte spicca il 4-1 esterno rifilato alla Lazio a settembre del 2020 ma nonostante i tanti infortuni subiti in questi primi mesi sono riusciti a migliorare il bottino.

Nessuno ha fatto meglio dei ragazzi del Gasp lontano dalle mura amiche. La graduatoria relativa ai punti strappati in trasferta vede l’Atalanta al comando a quota tredici, alla pari con Napoli, Milan e Inter (i nerazzurri meneghini sono scesi in campo una volta in più alla Scala del Calcio). Non sono state altrettanto scintillanti le performance sul campo di Bergamo dove hanno faticato parecchio.

Ma a cosa è dovuta questa netta differenza tra i due percorsi? Una delle chiavi di lettura di questi dati è la capacità degli orobici di sfruttare le situazioni in cui gli avversari non attuano un pressing asfissiante sui portatori di palla. Quando i fantasisti hanno spazio tra le linee sono in grado di accendersi e questo si verifica soprattutto in trasferta perché le avversarie hanno il coraggio di affrontare l’Atalanta quasi a viso aperto.

Lo stesso discorso non vale per le partite al Gewiss Stadium dove le squadre si presentano con l’accortezza di schierarsi dietro la linea della palla senza rischiare nulla e cercando di contenere con organizzazione le folate offensive dei padroni di casa.

A questo si aggiunge che gli uomini di Gasperini non possono più contare come un tempo sul calore dello popolo bergamasco. Tra le limitazioni dovute al covid, lo scioglimento del tifo organizzato e l’aumento dei prezzi dei biglietti, le presenze sugli spalti non sono più quelle di una volta. Il catino nerazzurro che in passato ha fatto le fortune dell’Atalanta ora non è più il dodicesimo uomo in campo.

Ritrovare la spinta e il sostegno del pubblico è il primo passo per tornare a fare grandi cose anche tra le mura amiche.

