Altra giornata di sole, ma sono in arrivo nuvole e pioggia - BergamoNews

Ci avviciniamo all’ultimo weekend di un ottobre che è stato luminoso e azzurro sul fronte del tempo a Bergamo. Simone Budelli ci accompagna a capire come saranno le prossime ore e i prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile anche quest’oggi, venerdì, sulla Lombardia, ma con alta pressione in lieve e graduale indebolimento, per l’avvicinarsi di umide correnti atlantiche sospinte verso l’Europa da una profonda depressione centrata sul Regno Unito. Tra sabato e lunedì avremo infatti il transito di alcuni impulsi perturbati da ovest seguiti da un temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di martedì.

Venerdì 29 ottobre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o velato, con qualche nebbia in pianura in graduale dissolvimento. Tra pomeriggio e sera cielo parzialmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sui settori occidentali, per il transito di nuvolosità medio-alta, ma senza piogge.

Temperature: Minime stazionarie (3/7°C), massime in lieve calo (15/18°C).

Sabato 30 ottobre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su ovest regione, parzialmente nuvoloso altrove con locali nebbie in pianura in graduale dissolvimento. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento ovunque, con qualche pioggia sparsa dapprima sui settori più occidentali, localmente anche su centro-est regione in serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (4/8°C), massime in calo (13/16°C).

Domenica 31 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque. Piovaschi sparsi nel corso della giornata, alternati a qualche fase asciutta, in transito da ovest verso est.

Temperature: Minime in aumento (9/11°C), massime in calo (12/14°C).

