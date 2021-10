A processo per l'omicidio della fidanzata a Valverde, tenta di evadere dal carcere - BergamoNews

Bergamo. Tentata evasione dal carcere e resistenza . Rischia un altro procedimento Cristian Michele Locatelli, rinchiuso nel penitenziario di Como con l’accusa di aver picchiato mortalmente la compagna 34enne Viviana Caglioni, morta l’8 aprile 2020 al Papa Giovanni.

L’episodio è stato reso noto dal pm Paolo Mandurino prima della sentenza del processo a carico del 42enne per omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti nei confronti della fidanzata per il quale rischia l’ergastolo.

Locatelli durante la precedente udienza, nel corso della quale il suo avvocato Luca Del Bue aveva chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, era stato espulso dall’aula dal giudice Giovanni Petillo (e non era la prima volta) dopo una serie di invettive contro il pubblico ministero.

Condotto fuori dagli agenti di polizia penitenziaria, era stato fatto salire a fatica sul furgone che lo aveva riportato a Como. All’arrivo nel parcheggio del carcere, quando le guardie avevano aperto il portellone del mezzo per condurlo nella sua cella, si era messo a correre tentando di fuggire. Una volta raggiunto dagli agenti, aveva aggredito uno di loro provocandogli lesioni giudicabili con quindici giorni di prognosi in ospedale.

Nel frattempo è arrivata la sentenza della Corte d’Assise per la morte di Viviana. Locatelli, per il quale l’accusa aveva chiesto una condanna all’ergastolo, è stato condannato a 18 anni di carcere per decesso in conseguenza di maltrattamenti.

Prima del verdetto, in modo piuttosto confuso, di non aver ucciso la ragazza: “Non avevo motivi per farlo, stavamo molto bene insieme. Lei aveva problemi di droga e cadeva spesso in quella casa, dove c’erano sbando e degrado”.

