Rubano furgone e ponteggi: per sfuggire ai carabinieri bloccano il ponte San Michele - BergamoNews

Calusco d’Adda. Rubano settemila euro di ponteggi ma vengono scoperti dai carabinieri. Per fuggire all’alt e ostacolare l’inseguimento, due rumeni di 39 e 49 anni hanno fermato il furgone con la refurtiva sul ponte di San Michele di Calusco ed hanno gettato le chiavi nel fiume, bloccando così la circolazione.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Zogno sono però riusciti a raggiungerli ma ammanettare i fuggitivi non è stato facile. I due uomini hanno infatti opposto una strenua resistenza e sono stati denunciati anche per questo reato, oltre che per il furto e la ricettazione del materiale.

I ponteggi erano stati rubati la notte di martedì in una ditta di Mapello e il furgone Mercedes Sprinter, in base ai controlli, era sparito da Monza nel mese di ottobre.

I due soggetti, pluripregiudicati, sono stati portati in caserma, identificati e trattenuti in cella di sicurezza fino al processo per direttissima. Ponteggi e furgone sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!