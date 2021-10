Pylones, il marchio francese debutta e inaugura a Bergamo il suo primo store lombardo - BergamoNews

Pylones, catena francese che opera da oltre 35 anni nel settore degli articoli da regalo, ha scelto Bergamo per portare le sue originali e colorate boutique in Lombardia. Si tratta della prima apertura nella regione e del secondo store Pylones all’interno di un centro commerciale, scelta dettata dalla volontà di avvicinarci ulteriormente alla propria clientela. Il nuovo store si trova al Centro Commerciale Oriocenter di Via Portico, 71 a Orio al Serio, location strategica per la vasta scelta di negozi e per gli ampi spazi.

L’apertura del monomarca di Bergamo, un accogliente e coloratissimo spazio di 60 metri quadri, va ad aggiungersi ai 75 negozi sparsi per il mondo e ai 10 presenti in Italia, confermando così la fiducia dell’azienda nei confronti del mercato italiano e la sua volontà di crescere attraverso una presenza capillare sul territorio, in contesti centrali e strategici. Produttore di oggetti inimitabili ed originali, il cuore pulsante dell’azienda è rappresentato dalla professionalità di numerosi designer che ogni giorno danno vita a oggetti utili e sorprendentemente creativi per rispondere ad ogni più piccola esigenza del consumatore moderno.

Pylones nasce nel 1987 da un’idea di Jacques e sua Léna Guillemet. Il primo negozio viene aperto nel 1987 presso l’Ile Saint-Louis, nel cuore di Parigi. Idee contemporanee che fondono tradizione e tecnologia, questo è il segreto che ha permesso un successo immediato; un brand che ha creato il proprio universo fidelizzando un gran numero di clienti, in tutta la Francia e all’estero.

© Riproduzione riservata

