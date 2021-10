"Grate", lo sguardo della clausura sulla città: Al Qoelet lo spettacolo di Atir Teatro - BergamoNews

“Grate” lo spettacolo teatrale della compagnia Atir Teatro Ringhiera, sarà in scena venerdì 29 ottobre al teatro Al Qoelet di Redona. Al termine incontro con l’autore e l’attrice protagonista a cura di Maria Grazia Panigada.

Come si può raccontare una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una missione, dopo che le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può raccontare il vincolo, il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto per tutta la vita? Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla città che ti accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente…

Testo di Giovanni Biondillo.

Regia di Francesco Frongia

con Chiara Stoppa

Ingresso 12 euro. Prevendite redona.18tickets.it

