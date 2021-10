Fondazione Cesvi: prodotti firmati all'asta per proteggere i bambini di tutto il mondo - BergamoNews

Bergamo. Fondazione Cesvi lancia un’asta solidale su CharityStars a sostegno delle Case del Sorriso, strutture di tutela dell’infanzia che forniscono servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in strada o in stato di abbandono e bambini vittime di sfruttamento e violenza anche nel contesto familiare. Il progetto fa parte della campagna “Quando sarò grande” con la quale Cesvi supporta gli interventi di protezione all’infanzia, attivi in Italia e nel Mondo.

Tra i premi messi all’asta le perle e i preziosi gioielli di Scavia, borse e accessori di Tod’s, Trussardi, Salvatore Ferragamo e Zegna, voucher per la realizzazione di abbigliamento su misura di Albini Group, un bellissimo abito di Crida, i capi di forte_forte e i gioielli artigianali di Agapanthus. Tra le aziende che partecipano all’iniziativa solidale anche Catellani & Smith che ha donato una lampada artigianale, l’azienda Zanetti con il cofanetto Deluxe di prodotti agroalimentari, Valdo e Ferrari Trento con speciali bottiglie. Inoltre, online anche una gift box de LeFay Resort.

Fondazione Cesvi, attraverso la campagna “Quando sarò Grande”, si impegna a proteggere la vita e la salute dei bambini in situazione di emarginazione e disagio in Zimbabwe, Sudafrica, Haiti, Brasile, Perù e India, promuovendo la realizzazione dei loro diritti fondamentali attraverso il progetto Case del Sorriso, dove bambine e bambini trovano cibo, cure, istruzione e opportunità di costruirsi un futuro migliore. La Fondazione interviene inoltre in Italia con un programma nelle città di Bergamo, Napoli e Bari allo scopo di prevenire, identificare e contrastare i fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di minori affrontando il problema a più livelli: individuale, familiare e comunitario.

L’asta benefica rimarrà aperta fino alle ore 12 di giovedì 4 novembre e sarà in costante aggiornamento con oggetti ed esperienze messe a disposizione dalle aziende. I premi verranno poi battuti nel corso della Charity Dinner della Fondazione il 4 novembre.

Per partecipare all’asta solidale di Fondazione Cesvi: www.charitystars.com/quandosarogrande

Fondazione Cesvi da oltre 35 anni protegge in tutto il mondo l’infanzia e le categorie sociali più vulnerabili con le Case del Sorriso, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo, cure, accesso all’istruzione e alla formazione lavorativa, proteggendoli da ogni forma di violenza, abusi, sfruttamento e trascuratezza. L’organizzazione ha scelto negli ultimi anni di portare l’esperienza maturata nei Paesi del sud del mondo anche in Italia intervenendo a Bergamo, Napoli e Bari, in collaborazione con partner locali, con un programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile, e allo stesso tempo, di approfondire e studiare scientificamente il fenomeno attraverso l’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia, realizzato insieme ad esperti di settore e rappresentanti delle istituzioni. A oggi il programma di Fondazione Cesvi ha raggiunto in Italia oltre 1.380 bambini e ragazzi, che hanno usufruito di spazi di ascolto e/o percorsi di promozione del loro benessere; 660 genitori, che sono stati coinvolti in percorsi di genitorialità positiva e supportati con consulenze psico-pedagogiche e 559 professionisti (operatori e insegnanti), che sono stati formati per diventare ancora più efficaci nell’affrontare e prevenire il maltrattamento e la trascuratezza. Per info: www.cesvi.org

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!