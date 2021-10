Covid, tornano a salire le persone in isolamento: "colpa" delle quarantene a scuola - BergamoNews

Bergamo. Continua la lenta, ma progressiva, crescita dei soggetti in isolamento in provincia di Bergamo.

Dagli ultimi dati forniti da Ats, aggiornati al pomeriggio di mercoledì 27 ottobre, emerge come siano 551 le persone in isolamento obbligatorio (i positivi), mentre 1.185 devono osservare l’isolamento fiduciario in quanto contatti dei precedenti.

Ed è in particolare questo il numero che fa segnare il balzo in avanti più significativo: un +245 dalla scorsa settimana che si spiega con la messa in quarantena delle classi scolastiche.

Il dato degli attualmente positivi, invece, è cresciuto di 22 unità.

Nel mese di ottobre il numero più basso si è registrato mercoledì 13, quando i positivi erano 470 (e 743 contatti in isolamento): la settimana precedente erano 490, con 717 persone in isolamento fiduciario.

