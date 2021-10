Covid nella scuola di Monterosso: 25 i bambini positivi, 22 nelle quinte - BergamoNews

Bergamo. Per il momento sarebbero 25 i bambini risultati positivi al Covid nella scuola di Monterosso.

Su 43 alunni delle classi quinte ci sono 22 contagiati, uno nelle seconde, uno nelle terze. C’è poi un alunno di prima risultato positivo due settimane fa e uno di terza.

Considerato il quadro generale, l’Ats ha fatto scattare le misure di prevenzione per tutta la scuola: disposto il tampone per tutti gli alunni della primaria Papa Giovanni XXIII per un monitoraggio completo e approfondito del focolaio, compresa la verifica dell’eventuale presenza della variante Delta Plus. Alcuni bambini faranno il molecolare già nella mattina di giovedì, gli altri sono previsti per venerdì.

Anche diversi genitori sono stati contagiati: i piccoli sono quasi tutti asintomatici, mentre alcuni adulti accusano sintomi simili a quelli di un’influenza.

Dopo le prime quattro classi finite in quarantena nel giorni scorsi, si sono aggiunte altre due classi mercoledì e da oggi l’isolamento è scattato anche per una sezione della materna Monterosso e per il gruppo di alunni che frequenta il posticipo fino alle 16.30.

Attraverso una circolare emanata dall’istituto comprensivo Camozzi che avvisa della situazione sanitaria in corso, le famiglie vengono invitate a porre la massima attenzione a tutte le misure necessarie al contenimento del contagio: niente eventi sociali soprattutto se si tengono in luoghi chiusi e isolamento fino al momento in cui non si hanno i responsi negativi del tampone.

La situazione è comunque in via di sviluppo e nel fine settimana si avranno i dati rispetto ad eventuali nuovi casi.

