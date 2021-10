Cieli azzurri e qualche nebbia mattutina - BergamoNews

Belle giornate e cieli azzurri in questo scorcio di fine ottobre a Bergamo e in tutta la provincia: scopriamo se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile quest’oggi, giovedì, sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione centrata tra Europa centrale e Balcani. Da venerdì lento ma graduale indebolimento dell’alta pressione per l’avvicinamento di umide correnti occidentali che porteranno un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana.

Giovedì 28 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Tra notte e primo mattino locali nebbie sulla bassa pianura, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime stazionarie (3/7°C), massime stazionarie (17/20°C).

Venerdì 29 ottobre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali, poco nuvoloso altrove con qualche nebbia in pianura in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio e in serata cielo nuvoloso sui settori occidentali, ma senza piogge; poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: Minime stazionarie (4/7°C), massime in calo (15/18°C).

Sabato 30 ottobre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso sui settori orientali, irregolarmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvoloso con qualche schiarita in più sui settori orientali. In serata cielo molto nuvoloso con qualche pioggia tra Alpi, Prealpi e pianura occidentale.

Temperature: Minime in lieve aumento (5/8°C), massime stazionarie (15/18°C).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!