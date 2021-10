Atalanta dominante a Genova: ma la sfortuna si abbatte ancora sulla difesa - BergamoNews

Un’ottima Atalanta espugna il Ferraris superando la Sampdoria in una gara largamente dominata.

La compagine nerazzurra, sempre ampiamente rimaneggiata in difesa, parte bene e sfiora la marcatura nei primi dieci minuti ben due volte, prima con Zapata e poi con Malinovskyi. Ma nel primo affondo blucerchiato la retroguardia atalantina si fa trovare mal piazzata su un lancio verso Caputo che davanti a Musso lo supera in diagonale.

La Dea si rimette a macinare gioco e dopo pochi minuti una splendida azione consente a Zappacosta di andare sul fondo e crossare per Zapata che con la deviazione di Askildsen da due passi beffa Audero, apparso nell’occasione poco reattivo.

La Samp sembra accusare il colpo tanto che dopo 4 minuti si ripete il duo delle meraviglie; Zappacosta trova Zapata al centro dell’area ed il colombiano con uno stacco poderoso infila di testa la rete del vantaggio atalantino.

Ribaltato lo svantaggio iniziale, gli uomini di Gasperini (sostituito in panchina da Gritti) cercano di abbassare il ritmo del gioco, fraseggiando e controllando la gara e senza quasi mai rischiare. Molto bravi in questo frangente i due metronomi Freuler e Kooepmeiners. L’unico acuto blucerchiato lo crea ancora, manco a dirlo Ciccio Caputo, ben pescato con un filtrante ma questa volta, solo davanti a Musso, si lascia ipnotizzare dal portierone argentino che respinge col petto.

Si va così al riposo, finito il quale Gritti decide di sostituire l’ammonito (e ahimè diffidato, salterà la Lazio) Palomino con Scalvini.

Confesso che in quel momento considero un po’ azzardato il cambio, con due giovanissimi ed un “adattato” a formare la difesa della Dea. Come spesso accade però sarà il mister ad avere ragione, perché al termine del match si potrà constatare che la retroguardia nerazzurra nel secondo tempo abbia rischiato meno che nel primo, annullando in ogni occasione gli avanti di D’Aversa (anche Quagliarella subentrato a Gabbiadini).

È sempre l’Atalanta a condurre le danze, mantenendo il possesso di palla e rendendosi almeno un paio di volte pericolosa con Ilicic (che ha sostituito Pasalic) e ancora con Zapata autore di una prova monumentale, anche in fase di contenimento quando è servito. A questo punto Gritti concede la standing ovation al panterone nerazzurro, sostituito da Piccoli.

La Samp tenta il pressing finale, l’Atalanta pur non rischiando mai fa un po’ soffrire i suoi tifosi fino a quando il Professore inventa una delle sue giocate: controlla una palla sulla linea di fondo, ma quando gli avversari si aspettano che retroceda, sterza improvvisamente e con una magia supera il suo avversario presentandosi davanti ad Audero, spostato a destra, e superandolo con un sinistro imprendibile sotto l’incrocio.

L’ennesima giocata sensazionale del nazionale sloveno chiude il match con la Dea che conquista tre punti pesantissimi grazie ai quali si mantiene nelle zone nobili della classifica.

Oltre al già citato Zapata, una citazione particolare va a mio avviso a Zappacosta, autore di una grande prova e ormai diventato una certezza sulla fascia.

Fra tre giorni nuovo impegno per i nerazzurri: sabato sarà infatti la Lazio a far visita ai nostri, con Gasperini che cercherà di recuperare qualche giocatore della difesa, davvero sfortunata e bersagliata dagli infortuni.

Speriamo che la ruota cominci in questo senso a girare a favore della Dea.

© Riproduzione riservata

