Sclerosi multipla, premiata la neurologa di Caravaggio Martina Absinta - BergamoNews

Caravaggio. Martina Absinta, neurologa di Caravaggio, ha ricevuto il prestigioso premio Rita Levi Montalcini nell’ambito del congresso scientifico Fism Report, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.

Tornata in Italia dopo un lungo periodo di ricerca negli Stati Uniti, la dottoressa è ricercatrice al San Raffaele, dove ha svolto i suoi studi dalla laurea in Medicina alla specializzazione in Neurologia, fino al dottorato in Medicina Molecolare.

Il Premio le è stato conferito per aver fornito un significativo valore aggiunto nel collegare la ricerca alla cura migliorando la diagnosi e trovando nuovi trattamenti per le forme progressive di sclerosi multipla.

Martina Absinta è autrice di 78 pubblicazioni scientifiche originali sulla sclerosi multipla di cui 22 come primo e 2 come ultimo nome. Il suo lavoro scientifico è stato pubblicato su riviste scientifiche prestigiose, tra cui Nature, Nature Reviews Neurology, JCI, eLife e JAMA Neurology. I suoi studi di Risonanza Magnetica hanno un importante implicazione per le persone affette da sclerosi multipla in quanto contribuiscono ad anticipare la diagnosi di malattia di anni e quindi l’inizio del loro trattamento terapeutico.

La dottoressa è anche tra i ricercatori sostenuti dall’ultimo bando della Progressive MS Alliance di cui AISM è tra i fondatori e promotori: l’alleanza è fortemente impegnata a finanziare la ricerca sulle forme progressive di sclerosi multipla ad oggi orfane di terapie efficaci.

