Sapori, salute, sport e spettacolo: così cresce il centro "Le due torri" - BergamoNews

Stezzano. Il centro “Le Due Torri” di Stezzano cresce e guarda avanti. Mercoledì c’è stata l’inaugurazione dell’ampliamento: 8mila metri quadrati completamente dedicati ai Sapori, alla Salute, allo Sport ed allo Spettacolo. Un vero e proprio spazio destinato al tempo libero, nel quale sarà possibile trovare differenti tipologie di ristoranti, un centro fitness e, soprattutto, il nuovo Cinema Arcadia, uno dei più tecnologici d’Europa.

L’onore del taglio del nastro è andato al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato il coraggio di questo investimento, costato più di 20 milioni di euro: “Un simbolo della ripresa economica della Lombardia e soprattutto di Bergamo, la provincia più colpita dalla pandemia che è stata in grado di rialzare subito la testa”.

La posa della prima pietra dell’ampliamento è avvenuta il 13 dicembre 2019: nessuno si sarebbe aspettato che, pochi mesi dopo, tutto il mondo avrebbe dovuto fare i conti con una pandemia. Senza dimenticare che la provincia di Bergamo è stata uno dei centri maggiormente colpiti. Nonostante il centro commerciale di Stezzano, come tutta l’industria dei centri commerciali, abbia risentito delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, il cantiere è andato avanti. Ed ora, senza troppi ritardi sulla tabella di marcia, è pronto a presentarci questa importante novità.

Simone Maltempi, amministratore delegato di Altarea Italia, filiale del gruppo francese Altarea Cogedim, dichiara tutta la sua soddisfazione: “La nuova Piazza del centro commerciale è un’operazione di grande rilievo e, mai come di questi tempi, rappresenta un segno di incoraggiamento, di fiducia e dimostra come il nostro gruppo abbia affrontato la pandemia con coraggio e pragmatismo. È una realtà totalmente nuova, adatta al futuro e pensata per soddisfare quel desiderio di aggregazione, svago e tempo libero tanto duramente colpito in questi mesi. Tutto questo in un contesto, quello di Bergamo, dove c’è l’Italia che ha sofferto, il cuore dell’Italia ferita. Tutti conserviamo nel pensiero immagini che sarà impossibile dimenticare. Da quelle immagini, anche noi, abbiamo trovato la forza per ripartire.”

“Trascorsi 11 anni dalla sua apertura, Le Due Torri celebra il suo successo offrendo ai suoi clienti un nuovo volto – aggiunge Ludovic Castillo, presidente di Altarea Commerce -. Il tempo libero occupa un posto essenziale nella nostra vita, Le Due Torri amplia la sua offerta inserendo importanti tematiche dedicate al relax: cinema, ristoranti e servizi. Siamo quindi orgogliosi di inaugurare un centro commerciale che rinnoverà l’esperienza dei propri clienti con marchi di riferimento”.

IL CINEMA ARCADIA

L’apertura del nuovo cinema acquista particolare significato e valore in questo momento storico.

Un’inaugurazione che assume grande rilevanza nazionale nell’attuale fase di ripresa del mercato, un gesto coraggioso da parte di un esercente indipendente, Piero Fumagalli, l’imprenditore italiano considerato il pioniere delle multisale nazionali, fondatore dell’Arcadia Cinema di Melzo, inaugurato nel 1997 e dotato di uno degli schermi cinematografici più grandi e tecnologicamente avanzati del mondo, la Sala Energia, che nel 2017 ha vinto il “premio di Miglior Sala in Europa” al CineEurope di Barcellona.

Piero Fumagalli fondatore di Arcadia afferma: “Siamo felici della nuova apertura di Arcadia Stezzano all’interno dello Shopping Center Le Due Torri, struttura progettata insieme all’architetto Benjamin Feldtkeller. La nuova multisala proporrà gli ultimi sviluppi del settore, assicurando i più alti livelli tecnici e continuando la collaborazione con leader tecnologici quali Meyer Sound, Christie e Dolby, che da sempre affiancano Arcadia, avendo così la possibilità di far conoscere le ultime novità sul fronte della qualità dell’immagine e del suono”.

Il nuovo Cinema Arcadia rappresenta quindi una garanzia di qualità per “Le Due Torri” di Stezzano: 7 sale con megaschermi, primo cinema in Italia con proiezione 4K Laser in tutte le sale, con due sale Premium Large Format e impianto audio immersivo Dolby Atmos™ – Meyer Sound, poltrone reclinabili dal design esclusivo e dal massimo comfort in tutte le sale per un’esperienza cinematografica unica.

In occasione dell’inaugurazione, per gentile concessione di Goon Films, Lucky Red, Rai Cinema e 01 Distribution verrà proposto ad un pubblico privato la prima nazionale del film “Freaks Out”, alla presenza dell’autore regista Gabriele Mainetti e dell’attore Claudio Santamaria. Il film rappresenta il più considerevole investimento del cinema italiano degli ultimi decenni, una contaminazione di generi che alla Mostra di Venezia, in concorso, ha unanimemente convinto critica e pubblico.

LA PALESTRA HUT FIT

È attiva all’interno dello shopping center di Stezzano da 7 anni. Con l’ampliamento de “Le Due Torri”, la proprietà ha colto l’occasione per ingrandirsi trasferendosi nella nuova ala e offrendo ai propri iscritti una superfice di oltre 1000 metri quadrati completamente attrezzati per l’attività di fitness, corsi di gruppo e personal training, cross training, lampade abbronzanti, area relax e posing room. Stefano Bellucci fondatore: “Siamo elettrizzati per questa nuova apertura che ha il sapore di grande rivincita e questo è solo il punto di ripartenza per costruire il nostro grande sogno chiamato HutFit , con aperture in tutta Italia e anche all’estero”

LA FOOD AREA

Nell’area al primo piano del centro commerciale trovano spazio nuovi e variegati ristoranti con proposte classiche e innovative, adatte ad ogni tipo di palato. Old Wild West con le sue specialità che vanno dagli hamburger ai tagli di pregiata carne argentina alla griglia; Machapokè, il brand milanese amatissimo dai millenial e dagli influencer, che offre gustose pokè, il piatto tipico hawaiano composto da riso, pesce e ingredienti freschi e salutari da scegliere al momento; Billy Tacos, il mago dello street food messicano; Lloa Be Natural con i suoi piatti internazionali che combinano gusto e freschezza, Rosso Pomodoro con la sua pizza made in Italy.

L’AREA BIMBI

“Le Due Torri” da sempre presta una particolare attenzione ai piccoli con eventi dedicati durante il corso dell’anno. Space Destination offre un’area tematizzata con percorsi

interattivi dove poter dare sfogo alla propria creatività ed una seconda con un play ground interamente dedicato al gioco ed al movimento. Ad intrattenere i bambini ed i loro accompagnatori è presente un simpatico punto ristoro, realizzato all’interno di un’ape car, per offrire un goloso spuntino o una merenda a grandi e piccini. Antonio Negri, Direttore Generale di PTA Group, dichiara: “L’apertura di quest’area dedicata ai bambini rappresenta la continuazione di un percorso di collaborazione iniziato con il centro “Le Due Torri” sin dalla sua nascita. PTA Group ha da sempre una business unit dedicata al mondo del bambino e delle famiglie, con attività sviluppate anche a livello internazionale nel mondo retail e dei centri commerciali”.

ZERO-GRAVITY

La grande novità sarà costituita da Zero-Gravity il più grande ed innovativo centro sportivo in Italia dedicato alle discipline acrobatiche, agli sport di freestyle e al parkour. Considerate le restrizioni ancora in corso e le peculiarità delle sue attività, la palestra di arti aeree aprirà in un secondo momento.

Nell’ampliamento fanno parte anche CAREDENT, la nota clinica dentale di alta qualità.

UN CENTRO DALL’ANIMA GREEN

In questo decennio “Le Due Torri” è stato oggetto di importanti investimenti per rendere la struttura il più rispettosa possibile dell’ambiente. Il costante sforzo in questa direzione ha permesso di guadagnare importanti riconoscimenti internazionali, come la certificazione Breeam, una delle più ambite nell’universo retail, ottenuta con la valutazione “Excellent”, unica nel panorama italiano per edifici e gestioni green.

NUOVE PROSPETTIVE

Aperto nell’aprile del 2010, “Le Due Torri” shopping center ha conquistato una buona fetta di mercato con i suoi 6 milioni di visitatori l’anno e ora, completando l’offerta, punta a raggiungere quota 7,5 milioni.

Cento negozi, dieci medie superfici, ventuno punti ristoro, un parcheggio esterno e coperto con 2.400 posti auto, il centro di via Guzzanica vanta al suo interno la presenza di Media World, H&M, Sportland, Esselunga, il maggior distributore alimentare del nord Italia e la Smart Clinic, struttura sanitaria poliambulatoriale del gruppo San Donato, la prima a livello nazionale ad aver aperto all’interno di uno shopping center.

Il forte legame con il territorio che lo ospita, e del quale è parte integrante, resta uno degli obiettivi primari del centro commerciale. “Le Due Torri” è infatti un punto di riferimento per moltissime realtà e associazioni, con le quali collabora offrendo il proprio supporto consentendo una grande visibilità alle attività proposte. Un’attenzione particolare è da sempre riservata al sociale, con iniziative pensate per incentivare l’inclusione, la partecipazione, la prevenzione e l’informazione.

L’ampliamento del centro commerciale ha inoltre una ricaduta positiva su Stezzano e i paesi limitrofi, soprattutto a livello occupazionale, dato che grazie all’apertura di nuove attività sono state necessarie circa 100 assunzioni.

