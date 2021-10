Riabilitazione neurologica e ortopedica: i trattamenti di Habilita San Marco - BergamoNews

Bergamo. In tutte le sedi Habilita è possibile sottoporsi a trattamenti riabilitativi, sia di tipo neurologico che di tipo ortopedico, grazie alla presenza di personale altamente qualificato, di ambienti e strumenti dedicati ad attività specialistiche, calibrate sulle esigenze particolari di ogni singolo paziente.

Nella sede Habilita San Marco di Bergamo, nel cuore della città, in piazza della Repubblica 10, sono presenti spazi specifici per le sedute di fisioterapia, per i vari trattamenti e per l’attività riabilitativa in acqua.

Grazie alla presenza di personale fisioterapista, è attivo un servizio che comprende attività neuroriabilitativa (indicata soprattutto per pazienti con esiti da patologie neurologiche come ictus, sclerosi multipla, Malattia di Parkinson…), riabilitazione motoria (dedicata solitamente a pazienti che devono recuperare dopo interventi chirurgici), riabilitazione ortopedica e riabilitazione posturale (con l’obiettivo di risolvere problematiche come cervicalgie e lombalgie).

Ma il plus di Habilita San Marco è rappresentato dalla possibilità di effettuare idrokinesi terapia. Nella vasca l’acqua è riscaldata a 33 gradi: ciò garantisce una migliore predisposizione del proprio corpo al trattamento riabilitativo. Grazie al calore dell’acqua il paziente è più rilassato e può sopportare meglio il dolore e raggiungere gradi di movimento non possibile in ambiente secco. L’ambiente acquatico è inoltre ideale per il trattamento di pazienti che hanno subito operazioni chirurgiche di tipo ortopedico garantendo il recupero precoce della funzionalità del distretto interessato. In acqua è possibile avere una migliore mobilità sia degli arti inferiori che superiori e della colonna. L’equipe riabilitativa vi guiderà nel vostro percorso di guarigione indirizzandovi nel migliore dei modi al recupero funzionale efficace e la ripresa della vita quotidiana

Per informazioni e prenotazioni:

T 0354815515

