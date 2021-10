@mogicaffe: una stanza caffè su Instagram - BergamoNews

La pagina @mogicaffe per pause di prima scelta.

Siamo connessi. Spesso, sempre; molto, troppo. Per diletto o necessità, trascorriamo molto del nostro tempo navigando in lungo e in largo, più o meno consapevolmente nel mare di contenuti disponibili in tempo reale in Rete. Tra queste grandi finestre sul mondo, una di quelle con panorami più eterogenei e intriganti è Instagram, piattaforma multiforme alla portata di tutti. Ecco, come nelle migliori case, ogni tanto si rendono necessarie delle azioni di riordino, di pulizia e inventario per fare il punto della situazione e ottimizzare spazi e soprattutto tempi. Nella vita reale si chiama decluttering, l’ormai nota pratica ben spiegata dalla giapponese Marie Kondo che ci aiuta a eliminare gli ingombri, liberandoci di quello che non ci serve a vantaggio di leggerezza materiale e psicologica. Nella vita virtuale si chiama unfollow: ovvero smettere di seguire profili, pagine o similari i cui contenuti non ci rispecchiano (più) o non ci trasmettono emozioni positive. E come il decluttering materiale crea le condizioni per il rinnovamento, così accade per quello digitale: la nostra regola – del tutto arbitraria e soggettiva, a ognuno la sua – dice che con dieci “non seguire più” si crea spazio per un nuovo “segui”, un nuovo mondo da scoprire con moderazione e sorpresa giorno per giorno. Per le vostre prossime pulizie d’autunno virtuali, vi consigliamo di aggiungere e seguire @mogicaffe: un viaggio nel gusto con approfondimenti su caffè e la sua filiera, curiosità e consigli per un vivere quotidiano di qualità. Vi aspettiamo!

Novità, aggiornamenti e curiosità su www.mogi.it e sul profilo Instagram di Mogi Caffè.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!