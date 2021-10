Mio fratello rincorre i dinosauri, Luce dei tuoi occhi o Honolulu? La tv del 27 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 28 ottobre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”.

Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

Su RaiDue alle 21.25 andrà in onda la serie “Il Cacciatore”. L’arresto del boss Vito Vitale dona a Saverio un breve periodo di serenità, ma il magistrato torna presto a rinchiudersi nel bunker, ossessionato dall’indagine segreta su Aglieri e Provenzano.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Honolulu”, programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli.

I conduttori, oltre a presentare monologhi, battute, colpi di scena e sorprese a non finire dei tanti comici al debutto e dei veterani esperti della risata, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.35 spazio alla fiction “Luce dei tuoi occhi”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.15 c’è “Jungle”; su La5 alle 21.05 “The Twilight saga – Eclipse”; su Iris alle 20.55 “The Departed – Il been e il male”; e su Italia2 alle 21.10 “One piece”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La Cenerentola”. Dal Teatro alla Scala La Cenerentola di Rossini nel famoso allestimento di Jean Pierre Ponnelle ripreso da Sonia Frisell. Il cast: Juan Diego Florez, Sonia Ganassi, Alessandro Corbelli, Simone Alaimo, Michele Pertusi, Carla Di Censo, Larissa Schmidt. Sul podio il M° Bruno Campanella.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Potiche – La bella statuina”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

