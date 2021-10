Gasperini: "Non è facile ribaltare queste partite, bene Lovato e Scalvini" - BergamoNews

Al termine della gara vinta 3-1 dall’Atalanta sul campo della Sampdoria ha parlato del risultato il tecnico Gian Piero Gasperini: “Normale che quando la partita resta aperta si possono verificare delle occasioni sui calci d’angolo. Domenica purtroppo ci è costato due punti, oggi è andata meglio e sulla ripartenza abbiamo vinto noi. Abbiamo preso gol presto e il match poteva mettersi male. La reazione al gol preso è stata di qualità, abbiamo concesso poco. Non è facile ribaltare queste partite, anzi credo che abbiamo sprecato la possibilità di chiudere nel secondo tempo. Ottima prova da parte di tutti. Chi è entrato ha fatto bene”.

Riguardo al discorso esterni ha dichiarato: “Hateboer, Maehle e Zappacosta si esprimono bene. Inoltre ho la possibilità secondo le caratteristiche dell’avversario di invertire i ruoli”.

Sulle condizioni dei difensori: “Speriamo di recuperare Demiral e Toloi. Non li abbiamo rischiati, speriamo per sabato siano pronti. Palomino era diffidato e quindi avrebbe comunque saltato la prossima partita. Speriamo che non sia nulla di grave”.

Una menzione sui singoli: “De Roon è il nostro factotum. Dove lo metti gioca. Un po’ tutti i ragazzi di questo gruppo hanno questo spirito. Voglio citare i più giovani: Lovato e Scalvini sono entrati bene e con personalità. Si stanno inserendo bene e sono risorse fondamentali”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!