ABF propone un corso gratuito dedicato alla meccatronica, settore sempre più in crescita - BergamoNews

Il mondo del lavoro richiede figure sempre più preparate e costantemente aggiornate rispetto alle soluzioni più innovative, per garantire supporto tecnico, qualità delle prestazioni e servizi avanzati di manutenzione. Gli stessi comparti lavorativi, specialmente quelli legati alla meccanica, sono sempre più tecnici e richiedono alte competenze.

Per questo motivo, le aziende cercano tecnici in grado di applicare le conoscenze tecnologiche specifiche della meccatronica per mezzi di trasporto utilizzati in ambito commerciale e/o industriale.

Il corso IFTS “Tecnico meccatronico dei veicoli e trasporti sostenibili” proposto dalla sede ABF di Trescore è pensato con l’obiettivo di creare un professionista altamente specializzato in attività di manutenzione, riparazione, installazione, assistenza tecnica ed operativa.

Il percorso offre l’opportunità di completare e/o integrare studi, conoscenze ed esperienze in ambito meccanico ed elettronico e la possibilità di acquisire competenze per l’applicazione e del controllo di sistemi e processi ad elevato grado di automazione e integrazione, coniugando sinergicamente più discipline, direttamente e con il supporto dell’azienda.

Il corso, gratuito per i giovani disoccupati che non abbiano ancora compiuto 30 anni, è pensato, prevalentemente, per i diplomati in settori tecnici che siano particolarmente interessati al mondo dei motori, al settore automotive e a quello elettrico.

Il corso è organizzato in lezioni teoriche e pratiche e l’inizio è previsto per il mese di dicembre 2021, per una durata compresa tra i 6 e gli 8 mesi. Nello specifico sono previste 900 ore di cui 450 da realizzare in aula e/o in laboratorio presso ABF e 450 direttamente in azienda.

Al termine del percorso, i partecipanti otterranno un titolo di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF). Quella che nascerà sarà una figura professionale che opera nel settore delle nuove tecnologie del controllo e della gestione del veicolo, con una spiccata propensione ai veicoli e ai motori endotermici, ibridi ed elettrici.

I moduli formativi affrontati dal corso

Economia e organizzazione aziendale

Comunicazione in ambito lavorativo (lingua italiana e lingua inglese)

Matematica applicata e statistica

Diagnosi e assistenza

Sistemi elettrici e ibridi

Sistemi gpl e a metano

Tecniche di revamping e retrofitting

Sistemi adas

I corsi IFTS in apprendistato di primo livello

I corsi IFTS sono percorsi formativi gratuiti, finanziati da Regione Lombardia grazie al Fondo Sociale Europeo, che prevedono azioni di accompagnamento, consulenza e macthing per assunzione in azienda tramite contratto di apprendistato di primo livello o apprendistato art. 43.

Alle persone interessate vengono offerti un impiego e un contratto di lavoro e la possibilità di fare esperienza nel settore di interesse, alternando al lavoro momenti formativi tecnici e laboratoriali presso le strutture di ABF.

SEDE CORSO:

CFP BERGAMO via D. Chiesa, 12 – 24069 Trescore B. (BG)

Per info: lavoro.trescore@abf.eu

