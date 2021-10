Yoga Space, al via un corso sull’alimentazione a base vegetale - BergamoNews

Bergamo. Novità a Yoga Space, centro specializzato nella disciplina dello yoga a Bergamo in via Palma Il Vecchio, 12 e Piazza Don Sergio Colombo 2. Oltre alle attività organizzate quotidianamente, viene proposto un nuovo corso dedicato all’alimentazione Plant Based, a base prettamente vegetale, ma non necessariamente vegetariana o vegana.

L’iniziativa, finalizzata alla promozione della salute e del benessere, prevede una parte didattica tenuta da una biologa nutrizionista e una parte esperienziale supportata dal coinvolgimento di uno chef: abbiamo intervistato Fabio Pieroni, amministratore di Yoga Space, per saperne di più.

Yoga Space, una scuola di yoga che propone un corso sull’alimentazione, perché?

Innanzitutto tengo a precisare che ci siamo occupati sempre e solo di yoga e così rimarrà anche in futuro. Per noi il benessere vero è esercizio fisico posturale, respirazione e meditazione. Con questo corso desideriamo proporre un punto di attenzione sull’alimentazione, perché crediamo contribuisca, insieme allo yoga, al nostro stato di salute.

Alimentazione Plant Based cos’è?

Negli Stati Uniti è trend topic già da qualche anno, da noi ancora nessuno ne parla. È un’alimentazione basata sui prodotti vegetali, non necessariamente vegetariana e vegana, ma anche fondata su prodotti a basso impatto ambientale, a km zero, non industrializzati, non trasformati.

Come è strutturato il corso?

C’è una parte didattica ed una esperienziale. Per la prima avremo come relatore una Biologa nutrizionista che si ispirerà solo a fonti scientifiche di comprovata fondatezza. Per l’ambito esperienziale abbiamo scelto un ristorante ed uno chef di assoluta autorevolezza.

Ma quindi “si mangia” anche?

Ahah si è così! Si mangia anche e gratis! Abbiamo voluto “regalare” una meravigliosa esperienza di una cena plant based totalmente gratuita ad ogni partecipante al corso. Un affascinante viaggio culinario di 7 piatti gourmet, bevande incluse.

Il corso avrà un’unica edizione, quella di novembre?

No, il corso sarà proposto con modalità rolling. Ogni mese una nuova edizione, aggiorneremo i contenuti didattici e proporremo un nuovo partner della ristorazione. Sempre con la stessa formula.

A memoria non ricordiamo una proposta così in Bergamo

No infatti. Ci sono molti corsi che trattano argomenti simili (non plant based) e si limitano solo alla parte didattica. All’inizio siamo partiti con l’intento di dare un servizio aggiuntivo soltanto alla nostra Community Yoga Space, poi visto il tema di grande attualità, abbiamo pensato di estenderlo a tutti.

Quindi un corso nuovo ed innovativo?

Si certo, aggiungerei anche di gusto!

Il Corso Plant Based

Il corso mira a dimostrare i vantaggi nel seguire un’alimentazione prettamente a base vegetale ma non necessariamente vegetariana o vegana.

Non si tratta solo di consumare alimenti di origine vegetale ma piuttosto di preferire prodotti più naturali: non processati industrialmente, non trattati, non derivanti da sfruttamento di risorse e animali, meglio se a km zero.

Scopriremo quali sono i benefici per la nostra salute e l’importanza dell’eco-sostenibilità di un’alimentazione plant based.

Seguendo questo corso sarai in grado di:

– Conoscere i contenuti nutrizionali dei vari gruppi di alimenti vegetali.

– Elaborare diete ottimali basate sui vegetali, richieste da un numero sempre crescente di persone e famiglie.

– Sapere come prevenire e trattare le principali patologie cronico-degenerative attraverso la dieta quotidiana.

– Conoscere l’impatto ambientale dei diversi pattern alimentari sulla base della letteratura scientifica sul tema.

Questa parte didattica, è condotta dalla Biologa Nutrizionista Dott.ssa Martina Cattaneo, che connoterà il suo intervento attingendo da fonti scientificamente solide, basate sulla letteratura scientifica internazionale più recente.

Tre gli appuntamenti online al sabato pomeriggio, dalle h14 alle h15,30 il 6, il 13 e il 20 novembre 2021. Chi non dovesse riuscire a seguire la sessione in diretta online via Zoom, potrà fruire della registrazione.

Il corso è aperto a tutti ad un costo di 120 euro, il prezzo per gli abbonati a Bergamonews Friends! è invece di 60€.

Per la parte esperienziale a tutti i partecipanti verrà inviato un voucher del valore di 60 euro per una Cena Plant Based gratuita a “Noi Restaurant” in via Pitentino 6/a, Bergamo.

Lo chef Tommaso Spagnolo, bergamasco di origine, newyorkese di adozione proporrà un meraviglioso viaggio gourmet di “7 piatti plant based” con bevande incluse. “Per me sarà un piacere condividere con voi questo momento insieme – dice – Amo la natura, amo rispettare i principi nutritivi naturali degli alimenti, amo creare. Datemi una patata ed una cipolla, chiudo gli occhi, respiro e come d’incanto vedo e sento il piatto che verrà”

Per informazioni e prenotazioni:

– visita la sezione dedicata: https://www.yogaspace.it/corsi-nutrizionali

– scrivi email: infobg@yogaspace.it

– chiama o whatsapp: 3336401713

