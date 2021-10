Visionary Bergamo, altri 100 posti: questa volta con Flixbus per l'ambiente - BergamoNews

Bergamo. Il 4 dicembre, dalle 9 alle 18, in Fiera va in scena “Visionary Bergamo” un vero brainstorming collettivo guidato dall’AI dove gli under 35 della città si impegnano per costruirne il futuro. Dal 27 ottobre altri 100 posti disponibili, questa volta con una speciale novità green.

Dopo il tutto esaurito al primo click-day tornano disponibili il 27 ottobre alle ore 18:30 altri 100 accrediti

gratuiti per partecipare a “Visionary Bergamo 2021”. Ci si potrà iscrivere direttamente al sito www.visionarybergamo.com.

Questa è la declinazione locale di Visionary Days. Il momento dove migliaia di giovani della città si incontrano per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo Futuro. Dieci ore di brainstorming continuo, tra

centinaia di tavole rotonde per dare vita ad un unico confronto collettivo alimentato da talk ispirazionali. Un

flusso immersivo di energie e idee per il Futuro di città e provincia.

Il tema principale? La velocità. Tutto riassunto in una grande domanda alla quale rispondere: quanto veloce sarà la Bergamo di domani? L’evento è il primo grande appuntamento dedicato ai ragazzi dopo i due difficili anni di pandemia.

È sostenuto da Comune di Bergamo (come capofila) Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Università Degli Studi, Ufficio per la pastorale giovanile, Promoberg, Camera di Commercio di Bergamo e Bergamo Smart City. Alla sfera pubblica si affiancano Pigna S.p.A, Pnsix e Manpowergroup Italia.

Questo secondo drop, sempre da 100 posti disponibili per sole 24h, racconta anche di una speciale novità green.

FlixBus, azienda europea presente in Italia, offrirà ai primi 30iscritti sconti su tratte extraregionali del 12%. Un Incentivo dai toni sostenibili dati i valori della company tedesca. Nel 2018, infatti, FlixBus ha lanciato progetti pilota con i primi autobus elettrici a lunga percorrenza al mondo in Francia e Germania.

Da febbraio 2020, un autobus con pannelli solari installati sul tetto è in servizio da Dortmund a Londra (via Eindhoven, Anversa, Bruges e Calais), riducendo in media del 7% le emissioni di CO2 nelle prime settimane di funzionamento.

L’appuntamento del 4 dicembre è frutto di un lavoro più ampio partito a gennaio. Il manifesto finale, scritto dalle idee dei ragazzi con l’ausilio di Lee, l’intelligenza artificiale di Visionary, finirà tra le mani degli attori coinvolti nel progetto.

Di fatto si tratta di un vero e proprio strumento di innovazione sociale, attraverso il quale parlare e conoscere sempre più la lingua delle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!