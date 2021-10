Sicurezza sul lavoro: 40 partner per un patto territoriale bergamasco - BergamoNews

Bergamo. È stato firmato simbolicamente nella settimana europea della sicurezza sul lavoro per mandare un messaggio ben preciso: la sicurezza deve diventare una condizione strutturale in cui credere fermamente e da normalizzare, in maniera attiva. Stiamo parlando del Protocollo d’intesa provinciale sulla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Ats Bergamo.

La convenzione, nata nel 2018, è stata infatti rinnovata martedì con la firma da parte di tutti i soggetti protagonisti.

L’intesa mette al centro il forte attaccamento al territorio e l’impegno delle sue realtà più importanti nel portare una più profonda cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro. Sono ben quaranta infatti gli attori riuniti nella sottoscrizione di quello che è stato definito “un patto territoriale che contribuisce al governo partecipato della salute”: sindacati, ordini professionali, Ufficio scolastico provinciale, camera di commercio, scuola edile, Asst-pg23 e Prefettura di Bergamo, quest’ultima coordinatrice delle attività. “Questo protocollo – commenta il prefetto Enrico Ricci – ribadisce la tradizione del territorio di fare squadra e di affrontare insieme le difficoltà. Purtroppo quello degli infortuni sul lavoro è un tema di grande attualità, che il Presidente della Repubblica ha definito “una ferita sociale rilevante”.

Il rinnovo dell’intesa prevede non solo la continuazione del lavoro svolto in questi anni ma aggiunge nuovi progetti. In particolare sono tre le aree d’azione introdotte: gli interventi diretti in azienda, la formazione delle figure di sistema e l’insegnamento della sicurezza a scuola.

Per raggiungere l’obiettivo però, spiega Giuseppina Zottola, direttore U.O.C. sulla Prevenzione e la sicurezza: “Serve un cambiamento culturale”. Cambiamento che, a suo parere, deve partire dalle piccole aziende. “La maggior parte degli incidenti avviene nelle micro-imprese, quelle più difficili da raggiungere e che meno riescono a sostenere questo cambiamento. Per questo ci rivolgeremo in particolare a loro. Dobbiamo passare da un’idea di prevenzione per convenzione a quella di prevenzione per convinzione”.

Proprio le aziende sono le destinatarie di due precisi obiettivi: individuare soluzioni organizzative affinché al loro interno si possano promuovere stili di vita salutari e si favorisca la conciliazione della vita familiare con il lavoro, e adottare misure di contrasto e prevenzione contro Covid-19 efficaci.

Una parte importante dei progetti del protocollo è indirizzata alla formazione. Da un lato quella dei formatori stessi, che sarà gestita dall’Università di Bergamo, e dall’altra quella degli studenti delle scuole. L’importanza della sensibilizzazione dei ragazzi è stata ribadita anche dai rappresentanti sindacali, come Luigi Feliciani, vicepresidente di Anmil Bergamo. “Crediamo tanto nella collaborazione con le scuole, perché i ragazzi saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani”.

Feliciani non può nascondere però la sua amarezza per la situazione sugli incidenti sul lavoro in Italia. “Non siamo contenti, stiamo rivedendo le stesse dinamiche, le stesse morti di dieci anni fa. Oggi ci tocca parlare ancora di cadute dall’alto. Vuol dire che qualcosa ancora manca”.

Anche Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo, è in linea con quanto detto da Feliciani. “Nessuno di noi si può ritenere soddisfatto. Non abbiamo fatto abbastanza in questi anni”.

Concorda con loro Angelo Chiari, segretario Fillea-Cgil Bergamo, che nel corso della conferenza è intervenuto per ricordare quanto ancora Bergamo sia colpita dagli infortuni sul lavoro. “Oltre alle morti, ogni giorno a Bergamo si registrano trenta infortuni, e ogni volta rimaniamo sconvolti dalla banalità dell’infortunio”. Eppure, conclude Chiari, invertire la rotta è possibile grazie al lavoro di rete e di sensibilizzazione. “È importante prevenire. Solo con la cultura possiamo sconfiggere la banalità della tragedia”.

