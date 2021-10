Scame Parre tra le 100 migliori aziende italiane per sostenibilità - BergamoNews

Scame Parre è stata insignita del Sustainability Award, premio promosso da Credit Suisse e Kon Group, in partnership con Forbes Italia e dedicato alle aziende italiane che si sono distinte in materia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, entrando così a far parte del club esclusivo delle 100 imprese italiane eccellenti.

La classifica Sustainability Award nasce da una rigida selezione di 350 aziende italiane che si sono sottoposte a una valutazione indipendente da parte dei due partner tecnici: nel primo caso attraverso il modello di rating ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) sviluppato da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel secondo invece tramite la metodologia di Reprisk.

Fedele alla sua mission, sin dalla nascita Scame Parre è impegnata nella ricerca di nuove soluzioni sempre più fruibili e sicure per migliorare costantemente la qualità della vita delle persone riducendo al minimo l’impatto dei suoi processi produttivi sull’ambiente. Questo premio è l’ennesima riprova che la strada intrapresa negli anni è quella giusta.

Stefano Scainelli, amministratore delegato di Scame Parre

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi lunedì 11 ottobre allo Studio 90 – East End Studios di Milano, hanno partecipato in rappresentanza di Scame Parre l’amministratore delegato Stefano Scainelli ed il Marketing Manager E-Mobility Omar Imberti.

