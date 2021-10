L'Atalanta piange Umberto Colombo, eroe della Coppa Italia ’63 - BergamoNews

Si è spento all’età di 88 anni Umberto Colombo, storico calciatore della Juventus e dell’Atalanta a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

I tifosi nerazzurri più anziani lo ricordano soprattutto per la vittoria della Coppa Italia nel 1963, l’unico trofeo alzato finora dalla Dea.

Nato a Como il 21 maggio 1933, Colombo giocò nella Juventus per dieci anni, dal 1951 al 1961, poi passò all’Atalanta dove rimase fino al 1966 nel ruolo di centrocampista.

“Atalanta in lutto per la scomparsa di Umberto Colombo – si legge in una nota della società – . Colombo, che ha indossato la maglia nerazzurra per cinque stagioni, dal 1961 al 1966, fa parte dell’indimenticabile e storica Atalanta che, il 2 giugno 1963 a San Siro, superò in finale 3-1 il Torino conquistando la Coppa Italia.

Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta ricordano con infinito affetto Umberto Colombo e partecipano al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere e commosse condoglianze”.

