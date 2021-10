In Consiglio col nome di Mimmo Lucano - BergamoNews

Il consigliere di Rifondazione comunista a Seriate, Marco Sironi, all’appello del sindaco di Busseno (Città Metropolitana di Milano), si è presentato in Consiglio Comunale con il nome di Mimmo Lucano: “Il gettone di presenza della seduta di questa sera sarà devoluto per le spese legali di Mimmo… la solidarietà non è reato”.

