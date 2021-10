Imma Tataranni 2, Il collegio o Aquaman? La tv del 26 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 26 ottobre su RaiUno alle 21.25 inizia la nuova stagione della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mogli e buoi”: Imma e Pietro tornano da un fine settimana a Parigi dove hanno cercato di distrarre Valentina, ancora scossa per la separazione – da Samuel. Ma appena Imma rimette piede in casa, viene subito convocata su un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza e che ha come testimone il procuratore capo Vitali. Oltre all’indagine Imma dovrà chiarire la delicata relazione con il maresciallo Calogiuri segnata da quel bacio durante la festa della Bruna poco prima delle ferie e come se non bastasse anche Pietro sembra voler cambiare vita, affascinato da un’idea venutagli a Parigi.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione de “Il Collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.05 spazio a “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Aquaman”; su Rai4 alle 21.20 “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”; su Rai5 alle 21.05 “Contrattempo”; su Iris alle 20.55 “Sentieri selvaggi”; e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

