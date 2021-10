Fargo, azienda specializzata nel settore della termoformatura e nella lavorazione di materie plastiche - BergamoNews

Un punto di riferimento per l’intero mercato nazionale e internazionale, Fargo è l’azienda varesina specializzata nel settore della termoformatura e nella lavorazione di particolari plastici che, da oltre 20 anni, soddisfa le esigenze di svariati settori industriali, producendo per loro carter, vassoi e componenti plastici per la realizzazione di attrezzature per i beauty center e per la refrigerazione, di macchine per il trattamento dell’acqua e di articoli per l’allestimento e la promozione di prodotti alimentari.

Fargo si occupa a 360 gradi dei progetti e supporta i suoi clienti in ogni fase del processo costruttivo: dalla progettazione alla realizzazione degli stampi, fino alla produzione finale del prodotto plastico mediante la tecnica della termoformatura sottovuoto da lastra ed in bobina, con spessori da 0,250 mm a 8 mm.

Sono numerosi i clienti di Fargo che, grazie ai molteplici vantaggi della termoformatura e alle moderne attrezzature utilizzate dall’azienda varesina, hanno effettuato con successo la sostituzione di particolari in alluminio, acciaio, ghisa, ferro, vetroresina – materiali tradizionalmente più costosi – con componenti realizzate con materiali plastici completamente riciclabili, suggerendo loro forme nuove, leggere e sostenibili.

Ma quali sono i servizi che Fargo offre all’industria medicale, food, automotive, logistica e molte altre ancora?

– Progetta, modella e realizza stampi, sia grazie all’adozione delle migliori soluzioni di sviluppo, tra cui scansioni laser per reverse engineering, che permettono di realizzare le idee dei clienti, sia grazie alla collaborazione con modellerie, fonderie e stampisti che garantiscono elevati standard qualitativi.

– Svolge il procedimento di termoformatura. Grazie a questo tipo di lavorazione, Fargo è in grado di realizzare lastre o pezzi interi con forme e dimensioni precise al millimetro, garantendo tale meticolosità anche in caso di produzione in elevate quantità.

– Esegue il taglio del prodotto plastico utilizzando robot di taglio a 5 assi, sulla base di un disegno o di un campione e mediante la digitalizzazione e rielaborazione CAD-CAM.

– Conclude con la finitura mediante l’utilizzo di lame in ceramica, pialle, smerigliatrici e strumenti necessari per eliminare i residui plastici e rendere la manipolazione dei termoformati agevole in assenza di parti taglienti.

Multidisciplinarità e specializzazione verticale sono i fattori sui quali, da oltre 20 anni, l’attività di Fargo è orientata: lavorare con l’obiettivo di espandere il network di partnership e creare valore aggiunto per il cliente finale attraverso la proposta di un servizio completo.

Nel corso degli anni, infatti, l’azienda è stata in grado di distinguersi dalla concorrenza perché ha sempre posto la massima attenzione alle esigenze del cliente. L’intero management dell’azienda varesina si è sempre chiesto come poter rispondere alle nuove richieste di un mercato in continua evoluzione e la risposta che si sono dati, fin dai primi anni di attività, è stata quella di creare in Italia, così come avviene in altri contesti internazionali, un network di aziende con specifiche professionalità, capaci di cooperare e proporre soluzioni “chiavi in mano” alla clientela.

Se la tua azienda ha bisogno di termoformati e desidera ricevere una consulenza personalizzata, Fargo si trova a Gallarate, in via Passo Campolongo, 101. È anche possibile contattare il suo staff al numero di telefono 0331791468 o via mail agli indirizzi email area.clienti@fargoitalia.com e area.fornitori@fargoitalia.com

Fargo, specializzata nel settore della termoformatura e nella lavorazione di materie plastiche

