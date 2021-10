Disoccupazione agricola: con Flai CGIL puoi già raccogliere la domanda per il 2021 - BergamoNews

Se nel corso del 2021 hai lavorato in agricoltura, anche con un contratto stagionale o a tempo determinato, puoi già presentare domanda di disoccupazione agli sportelli Flai CGIL presenti sul territorio.

“In agricoltura l’indennità di disoccupazione non funziona come per tutti gli altri settori produttivi – spiega Valentino Rottigni, della Flai CGIL di Bergamo – La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo, altrimenti si perde qualunque diritto. Con la stessa domanda si possono richiedere anche gli assegni familiari, questione rilevante dal momento che le attuali normative non prevedono per questi lavoratori il riconoscimento in busta paga”.

Quali sono i requisiti per la disoccupazione agricola?

Per richiedere questo tipo di indennità devi aver lavorato in agricoltura nel 2021, ed avere almeno 102 giornate di lavoro (non necessariamente tutte nel settore agricolo) svolte nell’ultimo biennio (2020 e 2021).

Oltre all’indennità di disoccupazione, quali altri benefici posso richiedere con l’aiuto della Flai Cgil?

Con la stessa pratica puoi avere diritto a:

– Assegni familiari

Puoi anche farti assistere per:

– Rimborsi spese mediche e del dentista con la Previdenza Sanitaria(Fondo FISA)

– Accesso alla Previdenza Integrativa (Agrifondo)

– Integrazione di maternità (CASAF)

– Indennità di infortunio o di malattia (CASAF)

Quali documenti servono per la domanda di disoccupazione e per gli assegni familiari?

La Flai CGIL può aiutarti a compilare la domanda e spedirla per te, per vai telematica, all’INPS. Per farlo abbiamo bisogno di:

– Carta di identità e codice fiscale (se sei un cittadino straniero extracomunitario porta anche il passaporto e il permesso di soggiorno)

– Le buste paga del 2021 (ci servono per verificare che la liquidazione Inps sia corretta)

– I redditi del 2019 e 2020 per la richiesta di assegni al nucleo familiare

– Il tuo Codice IBAN

– Se coniugato Codice fiscale del Coniuge e data matrimonio

Per l’Assegno al Nucleo Familiare serve.

– Codice fiscale di tutti i componenti

– Redditi di tutti i componenti (730 – CU – Unico 2021 sui redditi 2020 e 730 – CU – Unico 2020 sui redditi 2019

Dove siamo?

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO IN SICUREZZA PUOI MANDARE UNA MAIL A FLAIBERGAMO@CGIL.LOMBARDIA.IT

OPPURE CHIAMARE I SEGUENTI NUMERI

VALENTINO ROTTIGNI 3356744263

GIUSEPPE PREVITI 3499369004

GIUSEPPE RIZZA 3427610350

SIMONE DE FRANCESCHI 3427662379

Qui trovi orari, indirizzi e numeri di telefono di tutte le sedi Flai CGIL della provincia di Bergamo. Ti ricordiamo che, per l’emergenza Covid 19, riceviamo solo su appuntamento. Scrivici a flaibergamo@cgil.lombardia.it per fissare la data.

Nel corso della campagna per la disoccupazione agricola, e quindi fino a marzo 2021, saranno aperti degli sportelli straordinari:

Sede Cgil Grumello del Monte

Piazza Invalidi del Lavoro 48

– 1°mercoledì del mese pomeriggio

– 3°mercoledì del mese mattino

– 2° e 4° sabato del mese mattino

Sede SPI CGIL Calcinate

Via Mologni 6

– 2°martedì del mese mattino

– 4°martedì del mese pomeriggio

