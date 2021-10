Bel tempo e temperature massime vicine ai 20 gradi - BergamoNews

Simone Budelli ci spiega che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Oggi e nei prossimi giorni tempo stabile sulla Lombardia grazie a un esteso campo di alta pressione che occupa buona parte dell’Europa centro-meridionale, con temperature generalmente nelle medie del periodo. Nel fine settimana tendenza a graduale peggioramento per l’arrivo di correnti più umide atlantiche, ma con effetti ancora da valutare.

Martedì 26 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o al più velato per il transito di qualche nube alta da ovest in giornata. Nel primo mattino locali banchi di nebbia sulla bassa pianura, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime in calo (2/6°C), massime in lieve aumento (15/18°C).

Mercoledì 27 ottobre 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (3/7°C), massime in lieve aumento (16/19°C).

Giovedì 28 ottobre 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo locali banchi di nebbia in pianura tra notte e mattino ma in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime stazionarie (4/7°C), massime stazionarie (16/19°C).

