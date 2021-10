Seriate, clienti al bigliardino senza green pass né mascherina: chiuso un bar - BergamoNews

Seriate. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo agli esercizi pubblici, per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile hanno effettuato un controllo a un esercizio pubblico del Comune di Seriate.

Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di sei cittadini extracomunitari che, impegnati in una partita di calciobalilla, non indossavano la prevista mascherina chirurgica e non mantenevano la distanza interpersonale.

È stato, inoltre, rilevato che i soggetti avevano fatto ingresso nell’esercizio pubblico sprovvisti di green pass. Tre degli avventori sono stati denunciati perché irregolari sul territorio nazionale.

Sono state pertanto elevate contravvenzioni, sia al titolare dell’esercizio, sia agli avventori, per le normative anti-covid violate.

Per quanto accertato, i militari hanno proceduto anche alla chiusura temporanea del locale commerciale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!