“Non facciamoci del male”: industria e sindacato insieme per la sicurezza - BergamoNews

Bergamo. “Non facciamoci del male”. È l’invito che l’Organismo Paritetico Provinciale, costituito da Confimi Apindustria Bergamo e da Cgil, Cisl e Uil, ha deciso di rivolgere in primis ai datori di lavoro per cercare di aprire varchi di conoscenza giuridica e maggiore sensibilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Mercoledì 27 ottobre, dalle 16, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII, a Bergamo, ci si confronterà su “Sicurezza, Imprese e Responsabilità”, nell’intento di fornire consigli e informazioni ai primi ad essere interessati giuridicamente ma anche moralmente in caso di infortuni sul lavoro.

“La sicurezza sul lavoro è materia complessa che occorre affrontare seriamente per prevenire gli effetti dolorosi che provoca nelle persone e nelle loro famiglie – spiega Edoardo Ranzini, Direttore di Confimi Apindustria Bergamo e Componente dell’Organismo Paritetico Provinciale. Le nostre PMI, anche se operano in settori meno a rischio rispetto ad altri comparti, sono continuamente sollecitate da parte nostra a porre attenzione alla formazione e all’informazione sulla sicurezza interna, soprattutto nei reparti produttivi. Condividiamo con i colleghi dei sindacati bergamaschi dei lavoratori questa linea d’azione e siamo contenti che importanti personalità del territorio, sportive e non, come Sofia Goggia, Paolo Gamba, Oney Tapia e Roby Facchinetti, si siano prestate a favorire questo momento di sensibilizzazione attraverso video promozionali del nostro convegno”.

“La sicurezza è la grande priorità dei prossimi mesi – affermano Angelo Chiari, Danilo Mazzola e Angelo Nozza per Cgil, Cisl e Uil di Bergamo -. Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue che sta coinvolgendo il nostro paese da inizio anno. Non è più accettabile per un Paese che fonda le sue radici sul lavoro far registrare nel 2021 quasi 800 morti nei luoghi di lavoro. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto dal governo la necessità di costruire una strategia nazionale che coinvolga tutti gli organismi di controllo ed un inasprimento degli interventi, in grado di fronteggiare questa vera emergenza nazionale. Impegno che richiediamo anche alle aziende del territorio per una nuova e maggiore sensibilità e attenzione sul tema della tutela della salute, con maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il programma prevede una Tavola rotonda con Paolo Gamba, imprenditore e capitano della Nazionale Azzurra di Sitting Volley; Oney Tapia, atleta paralimpico nel lancio del disco e getto del peso, Antonio Angelo Chiappani, Procuratore della Repubblica al Tribunale di Bergamo, Fabrizio Gaverini, Magistrato e Virginio Villanova, direttore Inail Bergamo.

