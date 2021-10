Manchester United a Bergamo con Conte in panchina? Potrebbe sostituire Solskjaer - BergamoNews

Le strade di Antonio Conte e dell’Atalanta potrebbero di nuovo incrociarsi e prima del previsto: l’ex tecnico dell’Inter, che ha lasciato la panchina dopo la conquista dello scudetto per vedute divergenti con la dirigenza, sarebbe in pole position nel caso in cui il Manchester United decidesse di esonerare Ole Gunnar Solskjaer.

A pubblicare l’indiscrezione, nei giorni scorsi, erano stati alcuni tabloid inglesi: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare di campionato avevano fatto riemergere vecchi mugugni nei confronti del tecnico norvegese, soffocati solo dall’esaltante rimonta sull’Atalanta nel mercoledì di Champions.

A far crollare di nuovo la popolarità di Solskjaer ci ha pensato il clamoroso 0-5 incassato domenica all’Old Trafford contro il Liverpool: una debacle inattesa, quantomeno per le proporzioni, che ha riacceso le voci sull’arrivo al capolinea dell’avventura in panchina dell’ex attaccante dei Red Devils.

Oltre agli attacchi esterni, su Solskjaer ora ci sarebbero diversi dubbi anche da parte di una fetta di spogliatoio.

Questa volta a confermare il feeling tra la gloriosa società inglese e Conte è stato il ben più autorevole The Guardian, che ha rivelato come il tecnico italiano sarebbe pronto a discutere di un contratto con lo United: le parti non avrebbero ancora avuto nessun colloquio formale, ma l’ex ct della Nazionale, a fronte di precise garanzie sul piano tecnico e gestionale, potrebbe prendere subito le redini della squadra e trovarsi quindi a guidarla il prossimo 2 novembre nel match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Nel 2009 la sua avventura in nerazzurro, iniziata sotto i migliori auspici dopo la straordinaria promozione dalla B alla A con il Bari, non fu esattamente delle più felici: tredici punti in tredici partite, fino alle dimissioni del gennaio 2010, con diversi episodi controversi e un rapporto coi senatori dello spogliatoio (Doni in particolare) e i tifosi mai decollato.

