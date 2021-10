Formazione post diploma: i corsi di Accademia Symposium - BergamoNews

E dopo il Diploma, quale percorso intraprendere? Un’ottima risposta a questo fondamentale interrogativo la forniscono i corsi biennali ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Alta formazione post Diploma: una grande opportunità, perché alla didattica di alto livello si coniugano orizzonte pratico e focus sul mondo del lavoro, per formare professionisti del presente e del futuro che nell’83% dei casi sono occupati a un anno dal diploma e nel 92% hanno un impiego coerente con il percorso di studi svolto (fonte: Il Sole 24 Ore).

Nei corsi ITS di ACCADEMIA SYMPOSIUM – ideati in stretta collaborazione con le Aziende di settore e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – teoria e pratica si fondono attraverso lezioni, laboratori, seminari, visite didattiche, tutoring personalizzato e sviluppo delle soft skills; e ancora certificazioni e patentini professionali, esperienze internazionali, nonché ben 1.000 ore di stage in azienda.

L’80% dei Docenti proviene dal mondo del lavoro, dove esercita come professionista di alto livello, e dal mondo accademico universitario; e a proposito di Università, i corsi ITS di Accademia Symposium permettono anche la maturazione di crediti formativi spendibili nell’ambito di un eventuale, successivo, percorso universitario.

Veniamo ai corsi ITS di Alta formazione post Diploma attivati da Accademia Symposium nel magnifico Convento Francescano di Rodengo Saiano, nel cuore della Franciacorta, sede dell’Istituto.

SMART MANAGER DELL’ENOTURISMO è un corso dall’approccio internazionale (50% delle lezioni in Inglese), che coniuga il mondo del vino con il lavoro in ambito turistico e con il marketing. Conoscenza del vino, del Territorio e dei suoi patrimoni culturali, marketing online e offline, gestione turistica, visione globale: il manager dell’Enoturismo racchiude tutte queste qualità nella figura innovativa, e molto richiesta dalle aziende di settore, di un unico professionista.

Sempre in ambito viticolo, MANAGER DEI PROCESSI ENOLOGICI E VITICOLI SOSTENIBILI è il corso per lavorare nel mondo della viticoltura e della produzione del vino, nato anche questo dal dialogo con le aziende della Franciacorta, le quali hanno espresso la forte esigenza di figure professionali con un alto livello di formazione, che possano concretamente lavorare in vigna e in cantina, e che siano anche già improntate ad un approccio produttivo sostenibile.

guarda tutte le foto 8



Formazione post diploma, i corsi di Accademia Symposium

La Franciacorta, tuttavia, è nota non solo per i suoi eccellenti vini, ma anche per il settore Zootecnico e di Trasformazione Agroalimentare, le cui aziende sono alla costante ricerca di addetti specializzati. Accademia Symposium ha quindi deciso di attivare un terzo corso, dedicato all’alta formazione di MANAGER DEI PROCESSI AGRO-ZOOTECNICI, che ha lo scopo di formare professionisti che al termine del percorso biennale abbiano già maturato una concreta esperienza in allevamenti e aziende di trasformazione agro-alimentare: figure all’avanguardia competenti nelle nuove tecnologie in ambito Agro-Zootecnico.

Per maggiori informazioni, oltre a consultare il sito web di Accademia Symposium è possibile contattare la Segreteria dell’Istituto, telefonando allo 0302384917 oppure scrivendo a segreteria@accademiasymposium.it

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!